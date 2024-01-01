У Луцьку горіла господарська споруда



цегляній господарській споруді на вулиці І. Франка в Луцьку.



Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Горіння ліквідували рятувальники 25 ДПРЧ о 19:47. Вогнем знищено 10 м² стін та стелі. Потерпілих немає. Попередня причина пожежі — недолік конструкції димаря нагрівальної печі.



Уночі 19 вересня у Нововолинській громаді поблизу дачного масиву «Мічурінець» горіла дерев'яна господарська споруда. Вогонь, що охопив покрівлю й поширився на стіни й хатні речі, приборкали рятувальники 5 ДПРЧ. За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час куріння невстановлених осіб.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 вересня о 19:20 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу вцегляній господарській споруді на вулиці І. Франка в Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Горіння ліквідували рятувальники 25 ДПРЧ о 19:47. Вогнем знищено 10 м² стін та стелі. Потерпілих немає. Попередня причина пожежі — недолік конструкції димаря нагрівальної печі.Уночі 19 вересня у Нововолинській громаді поблизу дачного масиву «Мічурінець» горіла дерев'яна господарська споруда. Вогонь, що охопив покрівлю й поширився на стіни й хатні речі, приборкали рятувальники 5 ДПРЧ. За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час куріння невстановлених осіб.

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