У Луцьку горіла господарська споруда

У Луцьку горіла господарська споруда
18 вересня о 19:20 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в
цегляній господарській споруді на вулиці І. Франка в Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Горіння ліквідували рятувальники 25 ДПРЧ о 19:47. Вогнем знищено 10 м² стін та стелі. Потерпілих немає. Попередня причина пожежі — недолік конструкції димаря нагрівальної печі.

Уночі 19 вересня у Нововолинській громаді поблизу дачного масиву «Мічурінець» горіла дерев'яна господарська споруда. Вогонь, що охопив покрівлю й поширився на стіни й хатні речі, приборкали рятувальники 5 ДПРЧ. За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час куріння невстановлених осіб.
У Луцьку горіла господарська споруда



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Теги: Луцьк, пожежа
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