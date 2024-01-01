У Луцьку горіла господарська споруда
Сьогодні, 10:53
18 вересня о 19:20 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в
цегляній господарській споруді на вулиці І. Франка в Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Горіння ліквідували рятувальники 25 ДПРЧ о 19:47. Вогнем знищено 10 м² стін та стелі. Потерпілих немає. Попередня причина пожежі — недолік конструкції димаря нагрівальної печі.
Уночі 19 вересня у Нововолинській громаді поблизу дачного масиву «Мічурінець» горіла дерев'яна господарська споруда. Вогонь, що охопив покрівлю й поширився на стіни й хатні речі, приборкали рятувальники 5 ДПРЧ. За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час куріння невстановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
цегляній господарській споруді на вулиці І. Франка в Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Горіння ліквідували рятувальники 25 ДПРЧ о 19:47. Вогнем знищено 10 м² стін та стелі. Потерпілих немає. Попередня причина пожежі — недолік конструкції димаря нагрівальної печі.
Уночі 19 вересня у Нововолинській громаді поблизу дачного масиву «Мічурінець» горіла дерев'яна господарська споруда. Вогонь, що охопив покрівлю й поширився на стіни й хатні речі, приборкали рятувальники 5 ДПРЧ. За попередніми даними, до пожежі призвела необережність під час куріння невстановлених осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку горіла господарська споруда
Сьогодні, 10:53
Нардепа Одарченка оголосили у міжнародний розшук
Сьогодні, 10:12
Уночі ППО збила 42 дрони і одну керовану ракету
Сьогодні, 09:10