У Курській області росія продовжує рівняти з землею власні села та міста, - Генштаб
Сьогодні, 09:50
Протягом доби відбулося 187 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів (п'ять ракет), 79 авіаударів (127 КАБів), провела понад 4580 обстрілів (154 – з реактивних систем залпового вогню).
На Харківському напрямку росіяни намагалися двічі штурмувати у районах Вовчанська і Тихого. По житлових районах та цивільній інфраструктурі Вовчанська ворог бив КАБами, по Харкову – КАБами і балістикою, повідомили у Генштабі.
На Куп'янському напрямку за добу відбили 15 атак росіян біля Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки і Піщаного.
На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитись в оборону українських військ поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Новосадового та Білогорівки. На Сіверському напрямку українські воїни відбили три атаки російських загарбників поблизу Верхньокам'янського та Івано-Даріївки. На Краматорському напрямку російські окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.
На Торецькому росіяни 12 разів нападали біля Дачного, Нелипівки, Торецька і Щербинівки.
На Покровському напрямку захисники зупинили 46 атак окупантів у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка і Михайлівка.
На Курахівському напрямку відбили 40 атак. Найактивніше росіяни намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Ворог атакував у бік Цукуриного, Українська, Дального і Желанного Першого.
На Времівському росіяни штурмували сім разів у районах Катеринівки, Богоявленки, Солодкого і Золотої Ниви.
На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували Сили оборони України в районі Гуляйполя. На Оріхівському напрямку російські окупанти п'ять разів штурмували позиції Сил оборони України в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. П'ять разів ворог безуспішно атакував на Придніпровському напрямку. Триває наступальна операція Збройних Сил України у Курській області, на цьому напрямку авіація ворога продовжує рівняти з землею власні села та міста.
Там росіяни завдали 19 ударів по власній території та громадянах.
За словами представника комендатури, Сили оборони зупинили російський контрнаступ у Курській області.
На напрямках в Україні Покровський знову став тим, де відбувається найбільша кількість зіткнень. Минулого тижня найвища кількість атак росіян припала на Курахівський.
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На Харківському напрямку росіяни намагалися двічі штурмувати у районах Вовчанська і Тихого. По житлових районах та цивільній інфраструктурі Вовчанська ворог бив КАБами, по Харкову – КАБами і балістикою, повідомили у Генштабі.
На Куп'янському напрямку за добу відбили 15 атак росіян біля Синьківки, Кругляківки, Стельмахівки і Піщаного.
На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитись в оборону українських військ поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки, Новосадового та Білогорівки. На Сіверському напрямку українські воїни відбили три атаки російських загарбників поблизу Верхньокам'янського та Івано-Даріївки. На Краматорському напрямку російські окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.
На Торецькому росіяни 12 разів нападали біля Дачного, Нелипівки, Торецька і Щербинівки.
На Покровському напрямку захисники зупинили 46 атак окупантів у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Красний Яр, Гродівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка і Михайлівка.
На Курахівському напрямку відбили 40 атак. Найактивніше росіяни намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Ворог атакував у бік Цукуриного, Українська, Дального і Желанного Першого.
На Времівському росіяни штурмували сім разів у районах Катеринівки, Богоявленки, Солодкого і Золотої Ниви.
На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували Сили оборони України в районі Гуляйполя. На Оріхівському напрямку російські окупанти п'ять разів штурмували позиції Сил оборони України в районах Малої Токмачки та Новоданилівки. П'ять разів ворог безуспішно атакував на Придніпровському напрямку. Триває наступальна операція Збройних Сил України у Курській області, на цьому напрямку авіація ворога продовжує рівняти з землею власні села та міста.
Там росіяни завдали 19 ударів по власній території та громадянах.
За словами представника комендатури, Сили оборони зупинили російський контрнаступ у Курській області.
На напрямках в Україні Покровський знову став тим, де відбувається найбільша кількість зіткнень. Минулого тижня найвища кількість атак росіян припала на Курахівський.
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