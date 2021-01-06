На Волині судили водія, який на смерть збив 7-річного хлопчика у центрі селища

На Волині судили водія, який на смерть збив 7-річного хлопчика у центрі селища
На Волині судили 26-річного водія автомобіля Volkswagen Vento за наїзд на 7-річного хлопчика, який перебігав проїжджу частину поза пішохідним переходом. Дитина потрапила в реанімацію, однак від отриманих травм померла.

Водія визнали винним, сказано у вироку Ратнівського районного суду, - повдомляє Суспільне.

Аварія сталася у селищі Ратне Ковельського району 23 травня 2024 року орієнтовно о 18:00. Волинянин за кермом був тверезий, інформували в пресцентрі поліції області.

У суді з'ясували, що водій їхав у населеному пункті зі швидкістю понад 50 км/год вулицею Центральною, проявив безпечність та неуважність, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та допустив наїзд на неповнолітнього, коли той перебігав дорогу в невстановленому місці.

В результаті ДТП пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження. Дитину госпіталізували до лікарні в Луцьку, де від отриманих травм школяр помер у реанімації. Причина смерті — закрита черепно-мозкова травма, яка супроводжувалась забоєм.

Обвинувачений під час судового засідання свою вину визнав повністю. Чоловік розповів, що їхав зі швидкістю орієнтовно 70 км/год. Під час руху помітив групу із чотирьох-п'яти дітей, котрі знаходилися поодаль від тротуару з протилежної сторони дороги. На зустріч йому їхав мікроавтобус, який об`їжджав припарковану з його сторони машину.

Зі слів 26-річного водія, у якийсь момент позаду мікроавтобуса на дорогу вибігла дитина, яку він побачив уже посеред дороги, перебігаючи дорогу поза пішохідним переходом. У результаті дитина вдарилася в передній бік автомобіля, упала на капот й відлетіла на декілька метрів попереду.

У суді волинянин також розповів, що зупинився, взяв дитину на руки й завіз в лікарню. Також чоловік надавав допомогу на лікування дитини, був донором крові для хлопчика, організував здачу крові іншими особами, відшкодував витрати на поховання потерпілого, а також продовжує надавати допомогу сім`ї та відкликається на прохання батьків хлопчика про допомогу.

Мама загиблої дитини в суді розповіла: на момент трагедії була на роботі та дізналася про аварію з телефонного дзвінка чоловіка. З її слів, її малолітня дочка разом із братом та іншими дітьми гуляли на вулиці Центральній, поблизу якої проживають. Під наглядом дорослих у той час вони не перебували. Мама загиблого просила не позбавляти обвинуваченого волі.

Суддя Ратнівського районного суду звільнив 26-річного волинянина від 5-річного позбавлення волі з випробуванням, призначивши трирічний іспитовий строк. Вирок чоловік може оскаржити до Волинського апеляційного суду.

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Теги: Волинь, Луцьк, Ратне, смерть, ДТП, суд
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