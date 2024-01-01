Коли волинські школярі підуть на осінні, зимові, весняні та літні канікули

Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні».У зв’язку із зупиненням дії частини третьої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо тривалості, дати початку та закінчення навчального року, а також надання відповідних повноважень уряду, постанова врегульовує питання організованого початку 2024/2025 навчального року, - йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України.У закладах загальної середньої освіти тривалість 2024/2025 навчального року визначено з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Визначаючи це, уряд орієнтувався на відсутність звернень від абсолютної більшості громад щодо початку навчального року раніше і потребу в часі на ретельну підготовку закладів освіти до приймання учнів.Також у документі окреслено, що обласні та Київська міська військові адміністрації спільно із засновниками закладів освіти мають забезпечити організований початок навчального року залежно від безпекової ситуації.Водночас нагадаємо, що в межах затвердженої урядом тривалості навчального року педагогічна рада визначає структуру й тривалість навчального року в закладі загальної середньої освіти, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу. Визначаючи це, вона враховує час, передбачений освітньою програмою, обсяг навчального навантаження в навчальному плані й вікові особливості, фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток дітей, особливості регіону тощо.Тривалість канікул у закладах освіти впродовж навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.Отже, заклад освіти може самостійно визначати структуру навчального року та форми організації освітнього процесу. Зокрема, з огляду на те, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на психічний стан та інтелектуальний розвиток учнів, чи є в них освітні втрати, якою є безпекова та енергетична ситуація тощо.