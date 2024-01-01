Коли волинські школярі підуть на осінні, зимові, весняні та літні канікули

Коли волинські школярі підуть на осінні, зимові, весняні та літні канікули
Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні».

У зв’язку із зупиненням дії частини третьої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо тривалості, дати початку та закінчення навчального року, а також надання відповідних повноважень уряду, постанова врегульовує питання організованого початку 2024/2025 навчального року, - йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України.

У закладах загальної середньої освіти тривалість 2024/2025 навчального року визначено з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Визначаючи це, уряд орієнтувався на відсутність звернень від абсолютної більшості громад щодо початку навчального року раніше і потребу в часі на ретельну підготовку закладів освіти до приймання учнів.

Також у документі окреслено, що обласні та Київська міська військові адміністрації спільно із засновниками закладів освіти мають забезпечити організований початок навчального року залежно від безпекової ситуації.

Водночас нагадаємо, що в межах затвердженої урядом тривалості навчального року педагогічна рада визначає структуру й тривалість навчального року в закладі загальної середньої освіти, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу. Визначаючи це, вона враховує час, передбачений освітньою програмою, обсяг навчального навантаження в навчальному плані й вікові особливості, фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток дітей, особливості регіону тощо.

Тривалість канікул у закладах освіти впродовж навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.

Отже, заклад освіти може самостійно визначати структуру навчального року та форми організації освітнього процесу. Зокрема, з огляду на те, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на психічний стан та інтелектуальний розвиток учнів, чи є в них освітні втрати, якою є безпекова та енергетична ситуація тощо.

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Теги: Волинь, Україна, освіта, школа, канікули, МОН
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