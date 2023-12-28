Волинські рятувальники отримали два нові спецавтомобілі

Волинські рятувальники отримали два нові спецавтомобілі
Автопарк Ковельських рятувальників поповнився двома новими спецавтомобілями.

Висотною пожежною автодрабиною Iveco-Magirus M32L-AS та пожежною автоцистерною АЦ-7-50 на шасі DAEWOO Maximus, - про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Автодрабина Magirus – унікальний, інноваційний агрегат. Драбина має довжину 32 метри, що забезпечує можливість евакуації людей і гасіння пожеж на висоті 9-10 поверхів. Дублюючий пост керування у люльці дозволяє рятувальнику з точністю до сантиметрів підводити люльку до потрібного місця у горизонтальній і вертикальній площині. Вантажопідйомність люльки становить 400 кг, що дає змогу піднятися двом рятувальникам й евакуювати двох людей. Окрім того, під час пожежі водій-оператор може підводити стрілу драбини вогню без людей і через лафетний ствол гасити пожежу.
Волинські рятувальники отримали два нові спецавтомобілі
Волинські рятувальники отримали два нові спецавтомобілі
Волинські рятувальники отримали два нові спецавтомобілі
Волинські рятувальники отримали два нові спецавтомобілі
Волинські рятувальники отримали два нові спецавтомобілі
Волинські рятувальники отримали два нові спецавтомобілі
Волинські рятувальники отримали два нові спецавтомобілі

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Теги: Волинь, Ковель, ДСНС, рятувальники, спецтехніка
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