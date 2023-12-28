Волинські рятувальники отримали два нові спецавтомобілі
Сьогодні, 05:27
Автопарк Ковельських рятувальників поповнився двома новими спецавтомобілями.
Висотною пожежною автодрабиною Iveco-Magirus M32L-AS та пожежною автоцистерною АЦ-7-50 на шасі DAEWOO Maximus, - про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Автодрабина Magirus – унікальний, інноваційний агрегат. Драбина має довжину 32 метри, що забезпечує можливість евакуації людей і гасіння пожеж на висоті 9-10 поверхів. Дублюючий пост керування у люльці дозволяє рятувальнику з точністю до сантиметрів підводити люльку до потрібного місця у горизонтальній і вертикальній площині. Вантажопідйомність люльки становить 400 кг, що дає змогу піднятися двом рятувальникам й евакуювати двох людей. Окрім того, під час пожежі водій-оператор може підводити стрілу драбини вогню без людей і через лафетний ствол гасити пожежу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Висотною пожежною автодрабиною Iveco-Magirus M32L-AS та пожежною автоцистерною АЦ-7-50 на шасі DAEWOO Maximus, - про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Автодрабина Magirus – унікальний, інноваційний агрегат. Драбина має довжину 32 метри, що забезпечує можливість евакуації людей і гасіння пожеж на висоті 9-10 поверхів. Дублюючий пост керування у люльці дозволяє рятувальнику з точністю до сантиметрів підводити люльку до потрібного місця у горизонтальній і вертикальній площині. Вантажопідйомність люльки становить 400 кг, що дає змогу піднятися двом рятувальникам й евакуювати двох людей. Окрім того, під час пожежі водій-оператор може підводити стрілу драбини вогню без людей і через лафетний ствол гасити пожежу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські рятувальники отримали два нові спецавтомобілі
Сьогодні, 05:27
Волинь – серед шести областей, які беруть участь в швейцарсько-українському проєкті регіонального розвитку UCORD
Сьогодні, 03:38
У бюджет на 2025 рік заклали кошти на виплати полоненим
Сьогодні, 01:14
19 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Чи будуть на Волині вимикати світло 19 вересня
18 вересень, 22:58