Волинські рятувальники отримали два нові спецавтомобілі

Автопарк Ковельських рятувальників поповнився двома новими спецавтомобілями.Висотною пожежною автодрабиною Iveco-Magirus M32L-AS та пожежною автоцистерною АЦ-7-50 на шасі DAEWOO Maximus, - про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.Автодрабина Magirus – унікальний, інноваційний агрегат. Драбина має довжину 32 метри, що забезпечує можливість евакуації людей і гасіння пожеж на висоті 9-10 поверхів. Дублюючий пост керування у люльці дозволяє рятувальнику з точністю до сантиметрів підводити люльку до потрібного місця у горизонтальній і вертикальній площині. Вантажопідйомність люльки становить 400 кг, що дає змогу піднятися двом рятувальникам й евакуювати двох людей. Окрім того, під час пожежі водій-оператор може підводити стрілу драбини вогню без людей і через лафетний ствол гасити пожежу.