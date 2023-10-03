У бюджет на 2025 рік заклали кошти на виплати полоненим

У бюджет на 2025 рік заклали кошти на виплати полоненим
Кошти на соціальні виплати військовим та цивільним полоненим закладені у проєкті державного бюджету на 2025 рік.

Про це повідомив Укрінформ, посилаючись на т.в.о. міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах.

«При Мінреінтеграції створена комісія по встановленню факту перебування в полоні. Після рішення цієї комісії людина отримує право на певні соціальні виплати. Ця комісія буде збережена, і ці виплати теж будуть збережені. Вони вже закладені у бюджеті на 2025 рік», - сказав Стельмах.

Він зазначив, що робота з полоненими як військовими, так і цивільними є одним із пріоритетних напрямків роботи Міністерства реінтеграції.

«У контексті загального бюджету на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вона займає близько 80% його бюджету», - зауважив т.в.о. міністра.

Стельмах акцентував на тому, що після реформи Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій опіка над полоненими буде посилюватись. «Я хотів би окремо наголосити, що як військовополонені, так і цивільні будуть забезпечені усіма виплатами та пільгами. Крім того, наше міністерство вже готує проєкти нормативно-правової бази для розширення прав полонених», - підкреслив Стельмах.

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Теги: Україна, полонені, виплати, бюджет
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