У бюджет на 2025 рік заклали кошти на виплати полоненим





Про це повідомив Анатолій Стельмах.



«При Мінреінтеграції створена комісія по встановленню факту перебування в полоні. Після рішення цієї комісії людина отримує право на певні соціальні виплати. Ця комісія буде збережена, і ці виплати теж будуть збережені. Вони вже закладені у бюджеті на 2025 рік», - сказав Стельмах.



Він зазначив, що робота з полоненими як військовими, так і цивільними є одним із пріоритетних напрямків роботи Міністерства реінтеграції.



«У контексті загального бюджету на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вона займає близько 80% його бюджету», - зауважив т.в.о. міністра.



Стельмах акцентував на тому, що після реформи Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій опіка над полоненими буде посилюватись. «Я хотів би окремо наголосити, що як військовополонені, так і цивільні будуть забезпечені усіма виплатами та пільгами. Крім того, наше міністерство вже готує проєкти нормативно-правової бази для розширення прав полонених», - підкреслив Стельмах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кошти на соціальні виплати військовим та цивільним полоненим закладені у проєкті державного бюджету на 2025 рік.Про це повідомив Укрінформ , посилаючись на т.в.о. міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій«При Мінреінтеграції створена комісія по встановленню факту перебування в полоні. Після рішення цієї комісії людина отримує право на певні соціальні виплати. Ця комісія буде збережена, і ці виплати теж будуть збережені. Вони вже закладені у бюджеті на 2025 рік», - сказав Стельмах.Він зазначив, що робота з полоненими як військовими, так і цивільними є одним із пріоритетних напрямків роботи Міністерства реінтеграції.«У контексті загального бюджету на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вона займає близько 80% його бюджету», - зауважив т.в.о. міністра.Стельмах акцентував на тому, що після реформи Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій опіка над полоненими буде посилюватись. «Я хотів би окремо наголосити, що як військовополонені, так і цивільні будуть забезпечені усіма виплатами та пільгами. Крім того, наше міністерство вже готує проєкти нормативно-правової бази для розширення прав полонених», - підкреслив Стельмах.

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