У бюджет на 2025 рік заклали кошти на виплати полоненим
Сьогодні, 01:14
Кошти на соціальні виплати військовим та цивільним полоненим закладені у проєкті державного бюджету на 2025 рік.
Про це повідомив Укрінформ, посилаючись на т.в.о. міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах.
«При Мінреінтеграції створена комісія по встановленню факту перебування в полоні. Після рішення цієї комісії людина отримує право на певні соціальні виплати. Ця комісія буде збережена, і ці виплати теж будуть збережені. Вони вже закладені у бюджеті на 2025 рік», - сказав Стельмах.
Він зазначив, що робота з полоненими як військовими, так і цивільними є одним із пріоритетних напрямків роботи Міністерства реінтеграції.
«У контексті загального бюджету на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вона займає близько 80% його бюджету», - зауважив т.в.о. міністра.
Стельмах акцентував на тому, що після реформи Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій опіка над полоненими буде посилюватись. «Я хотів би окремо наголосити, що як військовополонені, так і цивільні будуть забезпечені усіма виплатами та пільгами. Крім того, наше міністерство вже готує проєкти нормативно-правової бази для розширення прав полонених», - підкреслив Стельмах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Укрінформ, посилаючись на т.в.о. міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах.
«При Мінреінтеграції створена комісія по встановленню факту перебування в полоні. Після рішення цієї комісії людина отримує право на певні соціальні виплати. Ця комісія буде збережена, і ці виплати теж будуть збережені. Вони вже закладені у бюджеті на 2025 рік», - сказав Стельмах.
Він зазначив, що робота з полоненими як військовими, так і цивільними є одним із пріоритетних напрямків роботи Міністерства реінтеграції.
«У контексті загального бюджету на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вона займає близько 80% його бюджету», - зауважив т.в.о. міністра.
Стельмах акцентував на тому, що після реформи Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій опіка над полоненими буде посилюватись. «Я хотів би окремо наголосити, що як військовополонені, так і цивільні будуть забезпечені усіма виплатами та пільгами. Крім того, наше міністерство вже готує проєкти нормативно-правової бази для розширення прав полонених», - підкреслив Стельмах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У бюджет на 2025 рік заклали кошти на виплати полоненим
Сьогодні, 01:14
19 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Чи будуть на Волині вимикати світло 19 вересня
18 вересень, 22:58
У річці біля Луцька – мор риби
18 вересень, 22:17
На Волині почали будувати реабіліатційний центр для військових
18 вересень, 21:58