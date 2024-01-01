Чи будуть на Волині вимикати світло 19 вересня

Чи будуть на Волині вимикати світло 19 вересня
У ПрАТ "Волиньобленерго" повідомили про плани щодо відключення електроенергії на території області 19 вересня.

За інформацією, опублікованою на сторінці компанії повідомили, що у четвер, 19 вересня у Волинській області графіки погодинного відключення електроенергії застосовуватись не будуть.

НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волиньобленерго, Волинь, електропостачання, світло, відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи будуть на Волині вимикати світло 19 вересня
Сьогодні, 22:58
У річці біля Луцька – мор риби
Сьогодні, 22:17
На Волині почали будувати реабіліатційний центр для військових
Сьогодні, 21:58
Волинянин став чемпіоном міжнародної сеньйоріади у Словаччині
Сьогодні, 21:36
Батькам загиблого Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина
Сьогодні, 20:55
Схожі новини
Де і коли на Волині відключатимуть світло 27 липня Де і коли на Волині відключатимуть світло 27 липня
26 липень, 21:57
Де і на скільки на Волині виключатимуть світло 11 липня Де і на скільки на Волині виключатимуть світло 11 липня
10 липень, 21:57
Через який борг волинянам можуть «відрізати» світло та скільки коштує повторне підключення Через який борг волинянам можуть «відрізати» світло та скільки коштує повторне підключення
11 червень, 07:32
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК
06 вересень, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи будуть на Волині вимикати світло 19 вересня
Сьогодні, 22:58
 0
У річці біля Луцька – мор риби
Сьогодні, 22:17
 0
На Волині почали будувати реабіліатційний центр для військових
Сьогодні, 21:58
 0
Волинянин став чемпіоном міжнародної сеньйоріади у Словаччині
Сьогодні, 21:36
 0
Батькам загиблого Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина
Сьогодні, 20:55
 0
Медіа
відео
1/8