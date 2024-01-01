Чи будуть на Волині вимикати світло 19 вересня





За інформацією, опублікованою на сторінці компанії повідомили, що у четвер, 19 вересня у Волинській області графіки погодинного відключення електроенергії застосовуватись не будуть.



НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ПрАТ "Волиньобленерго" повідомили про плани щодо відключення електроенергії на території області 19 вересня.За інформацією, опублікованою на сторінці компанії повідомили, що у четвер, 19 вересня у Волинській області графіки погодинного відключення електроенергії застосовуватись не будуть.НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії.

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