Чи будуть на Волині вимикати світло 19 вересня
Сьогодні, 22:58
У ПрАТ "Волиньобленерго" повідомили про плани щодо відключення електроенергії на території області 19 вересня.
За інформацією, опублікованою на сторінці компанії повідомили, що у четвер, 19 вересня у Волинській області графіки погодинного відключення електроенергії застосовуватись не будуть.
НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії.
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За інформацією, опублікованою на сторінці компанії повідомили, що у четвер, 19 вересня у Волинській області графіки погодинного відключення електроенергії застосовуватись не будуть.
НЕК «Укренерго» не встановлено обмеження споживання електричної енергії.
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