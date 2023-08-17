У річці біля Луцька – мор риби
Сьогодні, 22:17
В річці Чорногузка між селами Голишів та Коршовець Луцького району екологи виявили загиблу рибу. Причина загибелі риби поки невідома.
Про це повідомляє Суспільне.
Заступник начальника Державної екоінспекції у Волинській області Сергій Дудка розповів, що мор риби у річці цього року зафіксували вперше. Про забруднення річки, мутну воду та неприємний запах повідомили місцеві жителі.
"Фахівці інспекції, реагуючи на звернення, виїхали на місце, обстежили річку, де виявили мор риби. Взяли на лабораторне дослідження проби води на вміст шкідливих речовин та встановлення причин загибелі риби. Наразі ведеться облік загиблої риби, її точна кількість буде відома до кінця тижня", — сказав Сергій Дудка.
Також екологи підраховують збитки, заподіяні водним ресурсам. Для з'ясування обставин мору риби екоінспекція передала матеріали до правоохоронних органів.
Як розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, заява від екологів зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та вчинення інших подій. Наразі, з її слів, триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Суспільне.
Заступник начальника Державної екоінспекції у Волинській області Сергій Дудка розповів, що мор риби у річці цього року зафіксували вперше. Про забруднення річки, мутну воду та неприємний запах повідомили місцеві жителі.
"Фахівці інспекції, реагуючи на звернення, виїхали на місце, обстежили річку, де виявили мор риби. Взяли на лабораторне дослідження проби води на вміст шкідливих речовин та встановлення причин загибелі риби. Наразі ведеться облік загиблої риби, її точна кількість буде відома до кінця тижня", — сказав Сергій Дудка.
Також екологи підраховують збитки, заподіяні водним ресурсам. Для з'ясування обставин мору риби екоінспекція передала матеріали до правоохоронних органів.
Як розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, заява від екологів зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та вчинення інших подій. Наразі, з її слів, триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи будуть на Волині вимикати світло 19 вересня
Сьогодні, 22:58
У річці біля Луцька – мор риби
Сьогодні, 22:17
На Волині почали будувати реабіліатційний центр для військових
Сьогодні, 21:58
Волинянин став чемпіоном міжнародної сеньйоріади у Словаччині
Сьогодні, 21:36
Батькам загиблого Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина
Сьогодні, 20:55