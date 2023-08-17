У річці біля Луцька – мор риби

У річці біля Луцька – мор риби
В річці Чорногузка між селами Голишів та Коршовець Луцького району екологи виявили загиблу рибу. Причина загибелі риби поки невідома.

Про це повідомляє Суспільне.

Заступник начальника Державної екоінспекції у Волинській області Сергій Дудка розповів, що мор риби у річці цього року зафіксували вперше. Про забруднення річки, мутну воду та неприємний запах повідомили місцеві жителі.

"Фахівці інспекції, реагуючи на звернення, виїхали на місце, обстежили річку, де виявили мор риби. Взяли на лабораторне дослідження проби води на вміст шкідливих речовин та встановлення причин загибелі риби. Наразі ведеться облік загиблої риби, її точна кількість буде відома до кінця тижня", — сказав Сергій Дудка.
Також екологи підраховують збитки, заподіяні водним ресурсам. Для з'ясування обставин мору риби екоінспекція передала матеріали до правоохоронних органів.

Як розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич, заява від екологів зареєстрована у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень та вчинення інших подій. Наразі, з її слів, триває перевірка.

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Теги: Волинь, Чорногузка, мор
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