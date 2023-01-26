На Волині почали будувати реабілітаційний центр для військових





18 вересня хід робіт оглянув міський голова Ігор Пальонка, його перший заступник Ярослав Матвійчук, начальник управління інфраструктури Ігор Возний, гендиректорка «Володимирського ТМО» Тетяна Ващук. На об'єкті також були присутні представники підрядної організації з Луцька ТОВ «Бетон Брук Сервіс», яка й будуватиме реабілітаційний центр для військовослужбовців у Володимирі, розповідає

Представники міської влади та підрядники обговорили хід та терміни виконання робіт. Підрядник обіцяє, що вже до кінця 2024 року збудують монолітний каркас нової будівлі реабілітаційного центру та буде реконструйовано приміщення «червоної» лікарні. На ці роботи планують освоїти близько 24 мільйонів гривень місцевого бюджету.



У міськраді повідомили, що наводити лад на території почали ще в останні дні літа, а у вересні, після отриманого дозволу на будівництво, розпочались активні роботи. Щоправда, спочатку довелося відкачати 30 тон лікарняного септика на який натрапили з початком робіт.



«Всі ви знаєте, що будівництво затягувалося, тому що була тендерна боротьба за даний об'єкт, але сьогодні ми маємо підрядника ТОВ «Бетон Брук Сервіс». Це підприємство зареєстровано на теренах нашої області і має досвід у сфері будівництва. Сьогодні ми бачимо, що вже за короткий проміжок часу відбувається ряд змін в ході будівництва. Площа майбутньої забудови має бути орієнтовно 2,5 тисячі метрів квадратних разом з реконструйованим приміщенням. Станом на сьогодні працює 13 будівельників. Строк виконання робіт, який ми обговорили з директором підрядної організації, це наступний рік. Сьогодні також присутні представники технагляду, які будуть контролювати якість виконання робіт. Щодо фінансування даного об'єкту, то воно відбувається за кошти місцевого бюджету. З'явився СЕП, який не був передбачений проєктом, але він не сильно здорожить даний об'єкт. Внесуться зміни у проєктну документацію, її буде відкореговано», – зазначив міський голова і пообіцяв особисто контролювати хід виконання робіт на даному об'єкті.



Наразі будівельники з допомогою спеціальної техніки забивають палі для облаштування фундаменту, здійснюють демонтаж стін, підлоги та перекриття у приміщенні колишньої інфекційної лікарні, проводять підготовку до будівництва укриття майбутнього реабілітаційного центру.



Нагадаємо, у Володимирі на базі колишнього інфекційного відділення, що на вулиці Генерала Шухевича, 10, створять реабілітаційний центр КП «Володимирське ТМО». Прогнозували, що центр запрацює уже до кінця 2024 року.



Реабілітаційний центр у майбутньому працюватиме як структурний підрозділ Володимирського ТМО. Медики ТМО уже надають фахову допомогу військовослужбовцям, які зазнали поранень, у реабілітаційному відділенні медичного закладу.



У новозбудованому реабілітаційному центрі планується розмістити ряд діагностичних кабінетів, зокрема для УЗД, електроенцефалографії, ЕХО серця, ерготерапії. В центрі працюватимуть травматологи, протезисти, неврологи, психологи, психотерапевти та інші затребувані спеціалісти. На першому поверсі будівлі будуть облаштовані зони відпочинку, а на другому планують розмістити комфортабельні кімнати для перебування пацієнтів. Загалом реабілітаційний центр розрахований на пів сотні пацієнтів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі розпочалися роботи з будівництва реабілітаційного центру на вулиці Генерала Шухевича, де колись знаходилась інфекційна лікарня.18 вересня хід робіт оглянув міський голова, його перший заступник, начальник управління інфраструктури, гендиректорка «Володимирського ТМО». На об'єкті також були присутні представники підрядної організації з Луцька ТОВ «Бетон Брук Сервіс», яка й будуватиме реабілітаційний центр для військовослужбовців у Володимирі, розповідає Район.Володимир.

Представники міської влади та підрядники обговорили хід та терміни виконання робіт. Підрядник обіцяє, що вже до кінця 2024 року збудують монолітний каркас нової будівлі реабілітаційного центру та буде реконструйовано приміщення «червоної» лікарні. На ці роботи планують освоїти близько 24 мільйонів гривень місцевого бюджету.У міськраді повідомили, що наводити лад на території почали ще в останні дні літа, а у вересні, після отриманого дозволу на будівництво, розпочались активні роботи. Щоправда, спочатку довелося відкачати 30 тон лікарняного септика на який натрапили з початком робіт.«Всі ви знаєте, що будівництво затягувалося, тому що була тендерна боротьба за даний об'єкт, але сьогодні ми маємо підрядника ТОВ «Бетон Брук Сервіс». Це підприємство зареєстровано на теренах нашої області і має досвід у сфері будівництва. Сьогодні ми бачимо, що вже за короткий проміжок часу відбувається ряд змін в ході будівництва. Площа майбутньої забудови має бути орієнтовно 2,5 тисячі метрів квадратних разом з реконструйованим приміщенням. Станом на сьогодні працює 13 будівельників. Строк виконання робіт, який ми обговорили з директором підрядної організації, це наступний рік. Сьогодні також присутні представники технагляду, які будуть контролювати якість виконання робіт. Щодо фінансування даного об'єкту, то воно відбувається за кошти місцевого бюджету. З'явився СЕП, який не був передбачений проєктом, але він не сильно здорожить даний об'єкт. Внесуться зміни у проєктну документацію, її буде відкореговано», – зазначив міський голова і пообіцяв особисто контролювати хід виконання робіт на даному об'єкті.Наразі будівельники з допомогою спеціальної техніки забивають палі для облаштування фундаменту, здійснюють демонтаж стін, підлоги та перекриття у приміщенні колишньої інфекційної лікарні, проводять підготовку до будівництва укриття майбутнього реабілітаційного центру.Нагадаємо, у Володимирі на базі колишнього інфекційного відділення, що на вулиці Генерала Шухевича, 10, створять реабілітаційний центр КП «Володимирське ТМО». Прогнозували, що центр запрацює уже до кінця 2024 року.Реабілітаційний центр у майбутньому працюватиме як структурний підрозділ Володимирського ТМО. Медики ТМО уже надають фахову допомогу військовослужбовцям, які зазнали поранень, у реабілітаційному відділенні медичного закладу.У новозбудованому реабілітаційному центрі планується розмістити ряд діагностичних кабінетів, зокрема для УЗД, електроенцефалографії, ЕХО серця, ерготерапії. В центрі працюватимуть травматологи, протезисти, неврологи, психологи, психотерапевти та інші затребувані спеціалісти. На першому поверсі будівлі будуть облаштовані зони відпочинку, а на другому планують розмістити комфортабельні кімнати для перебування пацієнтів. Загалом реабілітаційний центр розрахований на пів сотні пацієнтів.

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