Батькам загиблого Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина

Олександра Галаса вручили посмертну нагороду сина.



Про це повідомили у Цуманській громаді.



У вівторок, 17 вересня 2024 року, під час пленарного засідання сесії Цуманської селищної ради батькам Героя Олександра Олександровича ГАЛАСА було вручено державну нагороду сина - орден "За МУЖНІСТЬ" ІІІ ступеня (посмертно).



Нагадаємо, солдат Олександр Галас загинув 18 січня 2024 року в бою за Україну поблизу н.п. Кліщіївка Донецької області.

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