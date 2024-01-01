Батькам загиблого Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина

Батькам загиблого Героя з Волині вручили посмертну нагороду сина
На Волині батькам загиблого воїна Олександра Галаса вручили посмертну нагороду сина.

Про це повідомили у Цуманській громаді.

У вівторок, 17 вересня 2024 року, під час пленарного засідання сесії Цуманської селищної ради батькам Героя Олександра Олександровича ГАЛАСА було вручено державну нагороду сина - орден "За МУЖНІСТЬ" ІІІ ступеня (посмертно).

Нагадаємо, солдат Олександр Галас загинув 18 січня 2024 року в бою за Україну поблизу н.п. Кліщіївка Донецької області.

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Теги: Волинь, Цумань, нагорода
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