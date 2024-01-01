У Луцьку попрощалися з 35-річним захисником Сергієм Семенюком, який загинув у Курській області

У Луцьку попрощалися з 35-річним захисником Сергієм Семенюком, який загинув у Курській області
18 вересня у Луцьку попрощалися із 35-річним воїном Сергієм Семенюком, який загинув під час виконання бойового завдання в Курській області РФ.

Останній бій військовий прийняв 15 вересня неподалік міста Суджа, розповів Суспільному сусід загиблого Василь.

На церемонію прощання прийшли рідні, друзі, знайомі захисника України. Відспівали військовослужбовця у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька.

"Він був безвідмовний. Його як хтось просив щось допомогти, то він ніколи грошей не брав, все що міг допомагав. Працював то на фірмі, то їздив на фурі водієм. На фронті він був командиром автомобіля, що збивають дрони", — розповів знайомий бійця Сергій.
У Луцьку попрощалися з 35-річним захисником Сергієм Семенюком, який загинув у Курській області

Волиняни на колінах проводжали полеглого захисника України. Сергія Семенюка поховали на кладовищі у селі Забороль.
У Луцьку попрощалися з 35-річним захисником Сергієм Семенюком, який загинув у Курській області

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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