Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Валентином Потапчуком

Валентина Потапчука.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



У четвер, 19 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Потапчука Валентина Ілліча (16.01.1987 року народження), який помер 13 вересня у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону від поранень, які отримав, виконуючи бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Щирі співчуття рідним та близьким воїна.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 вересня у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовцяПро це повідомили у Луцькій міській раді.У четвер, 19 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Потапчука Валентина Ілліча (16.01.1987 року народження), який помер 13 вересня у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону від поранень, які отримав, виконуючи бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Щирі співчуття рідним та близьким воїна.

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