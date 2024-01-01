Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Валентином Потапчуком

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Валентином Потапчуком
19 вересня у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Валентина Потапчука.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У четвер, 19 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Потапчука Валентина Ілліча (16.01.1987 року народження), який помер 13 вересня у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону від поранень, які отримав, виконуючи бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Щирі співчуття рідним та близьким воїна.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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