Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Валентином Потапчуком
Сьогодні, 18:42
19 вересня у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Валентина Потапчука.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У четвер, 19 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Потапчука Валентина Ілліча (16.01.1987 року народження), який помер 13 вересня у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону від поранень, які отримав, виконуючи бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
У четвер, 19 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Потапчука Валентина Ілліча (16.01.1987 року народження), який помер 13 вересня у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону від поранень, які отримав, виконуючи бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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