Волинянин став чемпіоном міжнародної сеньйоріади у Словаччині

Волинянин став чемпіоном міжнародної сеньйоріади у Словаччині
Представник Волині зайняв перше місце на міжнародній сеньйоріаді.

Змагання відбувалися у словацькому місті Зволен. Про це повідомили у Волинському центрі національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства.

"Вік - це завжди лише цифра. А от що дійсно важливо - мотивація, самодисципліна та жага до перемог. Наш колега Борис Третевич став учасником 14 -ї Міжнародної сеньйоріади Університетів третього віку, що відбулась у м. Зволен у Словаччині", - йдеться у дописі.

На сеньйоріаді змагалися учасники із 6 країн: України, Словаччини, Чехії, Румунії, Туреччини і Латвії.

У стрільбі з пневматичної гвинтівки Борис Михайлович зайняв І місце.

Волинянин став чемпіоном міжнародної сеньйоріади у Словаччині
Волинянин став чемпіоном міжнародної сеньйоріади у Словаччині
Волинянин став чемпіоном міжнародної сеньйоріади у Словаччині
Волинянин став чемпіоном міжнародної сеньйоріади у Словаччині
Волинянин став чемпіоном міжнародної сеньйоріади у Словаччині

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Теги: Україна, сеньйоріада, Словаччина
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