Волинянин став чемпіоном міжнародної сеньйоріади у Словаччині

Представник Волині зайняв перше місце на міжнародній сеньйоріаді.Змагання відбувалися у словацькому місті Зволен. Про це повідомили у Волинському центрі національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства."Вік - це завжди лише цифра. А от що дійсно важливо - мотивація, самодисципліна та жага до перемог. Наш колега Борис Третевич став учасником 14 -ї Міжнародної сеньйоріади Університетів третього віку, що відбулась у м. Зволен у Словаччині", - йдеться у дописі.На сеньйоріаді змагалися учасники із 6 країн: України, Словаччини, Чехії, Румунії, Туреччини і Латвії.У стрільбі з пневматичної гвинтівки Борис Михайлович зайняв І місце.