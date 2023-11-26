Волинянин став чемпіоном міжнародної сеньйоріади у Словаччині
Сьогодні, 21:36
Представник Волині зайняв перше місце на міжнародній сеньйоріаді.
Змагання відбувалися у словацькому місті Зволен. Про це повідомили у Волинському центрі національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства.
"Вік - це завжди лише цифра. А от що дійсно важливо - мотивація, самодисципліна та жага до перемог. Наш колега Борис Третевич став учасником 14 -ї Міжнародної сеньйоріади Університетів третього віку, що відбулась у м. Зволен у Словаччині", - йдеться у дописі.
На сеньйоріаді змагалися учасники із 6 країн: України, Словаччини, Чехії, Румунії, Туреччини і Латвії.
У стрільбі з пневматичної гвинтівки Борис Михайлович зайняв І місце.
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Змагання відбувалися у словацькому місті Зволен. Про це повідомили у Волинському центрі національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства.
"Вік - це завжди лише цифра. А от що дійсно важливо - мотивація, самодисципліна та жага до перемог. Наш колега Борис Третевич став учасником 14 -ї Міжнародної сеньйоріади Університетів третього віку, що відбулась у м. Зволен у Словаччині", - йдеться у дописі.
На сеньйоріаді змагалися учасники із 6 країн: України, Словаччини, Чехії, Румунії, Туреччини і Латвії.
У стрільбі з пневматичної гвинтівки Борис Михайлович зайняв І місце.
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