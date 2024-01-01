Кличко передав від громади Києва тисячу FPV-дронів 3 штурмовій бригаді на Харківський напрямок

Віталій Кличко передав від громади Києва ще одну велику партію дронів бійцям 3 окремої штурмової бригади ЗСУ.



Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.



«Передали бійцям 3-ї окремої штурмової бригади від громади столиці ще 1000 FPV-дронів. Сьогодні військові бригади воюють на одному з найгарячіших напрямків — харківському. Загалом, з цією партією, від початку цього року військові 3-ї бригади отримали від Києва 2000 FPV-дронів та 410 БпЛА Mavic 3T, які місто передало нещодавно», - повідомив Віталій Кличко.



Мер столиці зазначив, що за час повномасштабної війни на оснащення 3 штурмової Київ спрямував із міського бюджету майже 600 млн грн.



«Нагадаю, загалом, цього року, столиця вже виділила нашим захисникам 8,6 млрд грн. І ми продовжимо допомагати їм і шукати всі можливості для цього! Також постійно залучаємо небюджетні кошти та передаємо бійцям на фронт обладнання в якості благодійної допомоги», - наголосив Віталій Кличко.



Раніше повідомлялося, що











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Києвапередав від громади Києва ще одну велику партію дронів бійцям 3 окремої штурмової бригади ЗСУ.Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.«Передали бійцям 3-ї окремої штурмової бригади від громади столиці ще 1000 FPV-дронів. Сьогодні військові бригади воюють на одному з найгарячіших напрямків — харківському. Загалом, з цією партією, від початку цього року військові 3-ї бригади отримали від Києва 2000 FPV-дронів та 410 БпЛА Mavic 3T, які місто передало нещодавно», - повідомив Віталій Кличко.Мер столиці зазначив, що за час повномасштабної війни на оснащення 3 штурмової Київ спрямував із міського бюджету майже 600 млн грн.«Нагадаю, загалом, цього року, столиця вже виділила нашим захисникам 8,6 млрд грн. І ми продовжимо допомагати їм і шукати всі можливості для цього! Також постійно залучаємо небюджетні кошти та передаємо бійцям на фронт обладнання в якості благодійної допомоги», - наголосив Віталій Кличко.Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко відвіз понад тисячу дронів від столичної громади кільком бригадам на Харківському напрямку . Зокрема, допомогу від киян отримали 112 та 241 бригади ТрО міста Києва, 3 штурмова бригада та 1 Президентська бригада оперативного призначення «Буревій» НГУ.

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