Волинь – серед шести областей, які беруть участь в швейцарсько-українському проєкті регіонального розвитку UCORD

Волинь увійшла до числа областей, які беруть участь в швейцарсько-українському проєкті регіонального розвитку UCORD.Про це, а також про основні напрямки діяльності АРР розповів під час брифінгу т.в.о. директора Агенції регіонального розвитку Волинської області, - повідомляють у Волинській ОВА.Нагадаємо, Волинська АРР була заснована облдержадміністрацією, обласною радою, торгово-промисловою палатою Волинської області та ГО «Асоціація регіонального розвитку». Такі ж агенції діють в решті областей України та були створені для залучення інвестицій у розвиток кожного з регіонів на місцях.«А точніше, для ефективної регіональної політики», – розповів Орест Сорокопуд.Основна діяльність Агенції полягає в напрацюванні проєктів для залучення інвестицій в область, враховуючи спроможність та можливості кожної громади. Агросфера, туризм, медицина, освіта, культура – фахівці Агенції співпрацюють з представниками громад, місцевого бізнесу та влади, визначаючи потенціал Волині, який зацікавить інвесторів. Далі іде розробка стратегії та плану реалізації, який можна представити міжнародним партнерам.Наприклад, розроблений Агенцією та Шацькою селищною радою агрокластер «Західне Полісся», який планує об’єднати ключових виробників с/г продукції та будівництво комплексного переробного виробництва овочів та ягід на території Шацької громади. Планується створення торгової марки «Зроблено у Шацьку». До проєкту залучені 14 територіальних громад – Шацька, Головенська, Вишнівська, Любомльська, Рівненська, Дубечненська, Заболоттівська, Ратнівська, Самарівська, Смідинська, Старовижівська, Луківська, Турійська та Дубівська.Також Агенцією спільно з партнерами напрацьована концепція та був виграний проєкт щодо створення регіонального нейроцентру на базі Волинської обласної клінічної лікарні. Проєкт передбачає об’єднання кількох відділень у єдину нейрохірургічну службу. Основними напрямками роботи центру будуть лікування інсультів, нейроонкологія та нейрохірургічна травма.Крім цього, ведеться робота із реалізації на Волині швейцарсько-українського проєкту «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD. Волинська область – серед шести регіонів-учасників, таких як Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Одеська та Сумська області. На Волині проєкт UCORD реалізовуватиме флагманські проєкти із водопостачання, водовідведення, управління відходами, а також інноваційні проєкти у сфері культури й культурних індустрій.