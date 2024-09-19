Нардепа Одарченка оголосили у міжнародний розшук

Нардепа Одарченка оголосили у міжнародний розшук
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка у міжнародний розшук.

Про це пише Центр проотидії корупції та громадська організація Transparency International Ukraine, повідомляє LB.ua.

Суддя ВАКС Віктор Ногачевський задовольнив клопотання прокурора САП.

За даними НАБУ, Mercedes депутата на місці, але в квартирі живе водій. Той пояснив, що з вівторка Одарченка вдома немає, де він – не знає, депутат на зв'язок не виходить.

За даними прикордонників, Одарченко офіційно кордон не перетинав.

"Прокурор САП додала, що нардеп на записах НАБУ хвалився ексголові Агентства відновлення Найєму, що «вирішує всі питання на митниці, на всіх рівнях». Прокурор припускає, що він використав ці зв'язки, щоб виїхати", – зазначили у ЦПК.

Захист вважає клопотання про міжнародний розшук передчасним. Мовляв, прокурор не долучила оперативну інформацію, що Одарченко дійсно за кордоном. Також захист додав, що сім'я Одарченка мешкає на Закарпатті, тому детективи мали би перевірити чи немає його там.

В останній день Одарченко залишив у машині три своїх мобільні телефони і попросив водія поставити їх на зарядку в квартирі. Сказав, що до парламенту добереться сам і після засідання повернеться. Однак не повернувся. Раніше Одарченко вийшов під заставу в 15 млн грн і здав закордонні паспорти. Цього тижня його мали допитати.

Прокурор ініціював стягнення в дохід держави суми застави – 15 млн гривень, проте у Transparency International Ukraine зазначили, що поки що стягнути заставу Одарченка не змогли. Відповідно до законодавства розгляд клопотання про стягнення застави в дохід бюджету повинен відбуватись за участю заставодавців.

За нардепа заставу внесли 18 людей, тому їх усіх треба запросити наступне засідання. Якщо ж вони не зʼявляться, суд може стягнути заставу без них.

Вчора стало відомо про можливу втечу Андрія Одарченка за кордон. Згодом НАБУ підтвердило цю інформацію.

Одарченко отримав підозру торік за підкуп топпосадовця Державного агентства відновлення ( ч.4 статті 369). Він пропонував хабар за те, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії дали гроші на ремонт будівель університету, де він є ректором. Підозрюваний встиг перевести частину хабара в криптовалюті.

Ще одним фігурантом цієї справи є народний депутат Лабазюк ("За майбутнє").

У листопаді ВАКС призначив Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 15 млн грн застави. Нардеп цю суму вніс. Суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали.

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Теги: нардеп, міжнародний розшук
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