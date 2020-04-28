У Луцьку рятувальники визволили цуценят, які впали у 10-метровий колодязь

Минулої доби рятувальники здійснили 4 виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Зокрема, у Луцьку рятувальники здійснили аварійне відкривання дверей до квартири. До цього способу дістатися в замкнену зсередини оселю їх спонукали господарі - їхній 9-річний син не відчиняв двері й не відповідав на дзвінки. Тож, працівники групи рятувальних робіт за допомогою шанцевого інструменту відкрили вхідні двері до помешкання на восьмому поверсі. Дитина мирно спала. Хвилювання батьків, на щастя, було марним. Подія трапилася надвечір на вулиці Конякіна в Луцьку у квартирі на 8 поверсі.Цього ж дня у Ковелі рятувальники відкривали двері в квартирі на першому поверсі. В оселі перебувала жінка 1935 р.н., яка потребувала медичної допомоги. Рятувальники за допомогою підручних засобів відчинили вікно квартири, дісталися в помешкання, відкрили двері працівникам поліції, соціальної служби та швидкої допомоги.Крім того, працівники групи рятувальних робіт визволили цуценят, які впали у колодязь завглибшки 10 метрів на вулиці Магістральній у Луцьку. Роботи проводили за допомогою мотузок та спорядження для верхолазних робіт.