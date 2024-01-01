Біля Торецька на Донеччині загинув Герой з Волині Вячеслав Лукаш

Вячеслав Лукаш.



Про це



"Біда знову постукала у наші двері. Рожищенська громада - у жалобі. Війна забрала життя ще одного Героя, котрий мужньо боровся за незалежність України.



17 вересня 2024 року під час мінометного обстрілу противника поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області поранення несумісні з життям отримав солдат 42-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України Вячеслав Олександрович Лукаш, 1980 року народження.



Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що траур за загиблим Героєм триватиме з 19 до 21 вересня 2024 року включно.



Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Рожищенській міській раді."Біда знову постукала у наші двері. Рожищенська громада - у жалобі. Війна забрала життя ще одного Героя, котрий мужньо боровся за незалежність України.17 вересня 2024 року під час мінометного обстрілу противника поблизу населеного пункту Торецьк Донецької області поранення несумісні з життям отримав солдат 42-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України Вячеслав Олександрович Лукаш, 1980 року народження.Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що траур за загиблим Героєм триватиме з 19 до 21 вересня 2024 року включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.

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