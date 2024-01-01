Перейменування населених пунктів: які села на Волині змінять назву?
Сьогодні, 15:08
19 вересня Верховна Рада підтримала постанову про перейменування понад 300 населених пунктів України в межах декомунізації.
Загалом у проєкті постанови йдеться про зміну назв чотирьох районів,10 міст, 56 селищ і 262 сіл. У списку також є чотири волинських населених пункти, пише Суспільне.
Як вказано в пояснювальній записці, назви населених пунктів вирішили змінити, щоб вони відповідали нормам закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топоніміїї" і державним стандартам української мови.
Які села на Волині змінять назву
- село Підгородне Ковельського району — на село Підгороднє;
- село Рогові Смоляри Ковельського району — на село Рогові Смолярі;
- село Смоляри-Світязькі Ковельського району — на село Смолярі-Світязькі;
- село Столинські Смоляри Ковельського району — на село Столинські.
Що відомо про перейменування сіл на Волині і як це пояснює філолог
В червні 2023 року Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити 19 назв населених пунктів на Волині, які не відповідають стандартам державної мови. 30 червня список сіл у Волинській області скоротили до чотирьох сіл.
Як раніше розповідала в коментарі Суспільному філологиня Галини Тур, рішення Нацкомісії перейменувати населені пункти Смоляри на Смолярі ґрунтується на правилі української мови про те, що іменники чоловічого роду з суфіксами -ар, -яр при відмінюванні мають закінчення "і". Наприклад: лікарі, вівчарі.
Щодо перейменування села Підгородне на Підгороднє, то у цьому випадку спрацьовує граматична словозміна, адже це похідне слово від "городній", в українській мові слова "городний" немає.
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Загалом у проєкті постанови йдеться про зміну назв чотирьох районів,10 міст, 56 селищ і 262 сіл. У списку також є чотири волинських населених пункти, пише Суспільне.
Як вказано в пояснювальній записці, назви населених пунктів вирішили змінити, щоб вони відповідали нормам закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топоніміїї" і державним стандартам української мови.
Які села на Волині змінять назву
- село Підгородне Ковельського району — на село Підгороднє;
- село Рогові Смоляри Ковельського району — на село Рогові Смолярі;
- село Смоляри-Світязькі Ковельського району — на село Смолярі-Світязькі;
- село Столинські Смоляри Ковельського району — на село Столинські.
Що відомо про перейменування сіл на Волині і як це пояснює філолог
В червні 2023 року Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити 19 назв населених пунктів на Волині, які не відповідають стандартам державної мови. 30 червня список сіл у Волинській області скоротили до чотирьох сіл.
Як раніше розповідала в коментарі Суспільному філологиня Галини Тур, рішення Нацкомісії перейменувати населені пункти Смоляри на Смолярі ґрунтується на правилі української мови про те, що іменники чоловічого роду з суфіксами -ар, -яр при відмінюванні мають закінчення "і". Наприклад: лікарі, вівчарі.
Щодо перейменування села Підгородне на Підгороднє, то у цьому випадку спрацьовує граматична словозміна, адже це похідне слово від "городній", в українській мові слова "городний" немає.
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