Перейменування населених пунктів: які села на Волині змінять назву?

перейменування понад 300 населених пунктів України в межах декомунізації.



Загалом у проєкті постанови йдеться про зміну назв чотирьох районів,10 міст, 56 селищ і 262 сіл. У списку також є чотири волинських населених пункти, пише



Як вказано в пояснювальній записці, назви населених пунктів вирішили змінити, щоб вони відповідали нормам закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топоніміїї" і державним стандартам української мови.



Які села на Волині змінять назву



- село Підгородне Ковельського району — на село Підгороднє;



- село Рогові Смоляри Ковельського району — на село Рогові Смолярі;



- село Смоляри-Світязькі Ковельського району — на село Смолярі-Світязькі;



- село Столинські Смоляри Ковельського району — на село Столинські.



Що відомо про перейменування сіл на Волині і як це пояснює філолог



В червні 2023 року Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити 19 назв населених пунктів на Волині, які не відповідають стандартам державної мови. 30 червня список сіл у Волинській області скоротили до чотирьох сіл.



Як раніше розповідала в коментарі Суспільному філологиня Галини Тур, рішення Нацкомісії перейменувати населені пункти Смоляри на Смолярі ґрунтується на правилі української мови про те, що іменники чоловічого роду з суфіксами -ар, -яр при відмінюванні мають закінчення "і". Наприклад: лікарі, вівчарі.



Щодо перейменування села Підгородне на Підгороднє, то у цьому випадку спрацьовує граматична словозміна, адже це похідне слово від "городній", в українській мові слова "городний" немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19 вересня Верховна Рада підтримала постанову пров межах декомунізації.Загалом у проєкті постанови йдеться про зміну назв чотирьох районів,10 міст, 56 селищ і 262 сіл. У списку також є чотири волинських населених пункти, пише Суспільне Як вказано в пояснювальній записці, назви населених пунктів вирішили змінити, щоб вони відповідали нормам закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топоніміїї" і державним стандартам української мови.- село Підгородне Ковельського району — на село Підгороднє;- село Рогові Смоляри Ковельського району — на село Рогові Смолярі;- село Смоляри-Світязькі Ковельського району — на село Смолярі-Світязькі;- село Столинські Смоляри Ковельського району — на село Столинські.В червні 2023 року Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала змінити 19 назв населених пунктів на Волині, які не відповідають стандартам державної мови. 30 червня список сіл у Волинській області скоротили до чотирьох сіл.Як раніше розповідала в коментарі Суспільному філологиня, рішення Нацкомісії перейменувати населені пункти Смоляри на Смолярі ґрунтується на правилі української мови про те, що іменники чоловічого роду з суфіксами -ар, -яр при відмінюванні мають закінчення "і". Наприклад: лікарі, вівчарі.Щодо перейменування села Підгородне на Підгороднє, то у цьому випадку спрацьовує граматична словозміна, адже це похідне слово від "городній", в українській мові слова "городний" немає.

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