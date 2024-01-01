Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон залишили під вартою до 26 січня 2025 року

вбивства мовознавиці Ірини Фаріон ще на шість місяців.



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Підозрюваний Вʼячеслав Зінченко залишиться під вартою до наступного розгляду – до 26 січня 2025 року.



За продовження тримання обвинуваченого під вартою виступив і його адвокат Ігор Сулима, мотивуючи це небезпекою для життя свого підзахисного.



Після початку судового засідання адвокати Зінченка подали клопотання про відвід двох прокурорів у справі через начебто "дружні стосунки із донькою Ірини Фаріон". Суд пішов до нарадчої кімнати. Після цього ухвалили рішення - відмовити у клопотанні щодо відводу двох прокурорів без можливості оскарження.



Прокурори у справі подали клопотання про продовження терміну досудового розслідування до 26 січня 2025 року. Наразі термін досудового розслідування спливає 26 вересня 2024 року. Прохання продовження терміну, пояснюють складністю експертиз та тим, що частина експертиз буде виконана у жовтні та листопаді 2024 року.



"У зв'язку з завантаженістю експертних установ на виконанні перебувають одна судово-психологічна експертиза, 17 психологічних експертиз, одна комплексна балістична - продуктів вибуху та пострілу, кілька медичних. Без отримання висновків цих експертиз завершити слідство неможливо", – сказав прокурор.



Після розгляду клопотань суд розпочав засідання щодо переобрання запобіжного заходу для В’ячеслава Зінченка. Прокурори просять суд продовжити тримання під вартою без застави на 60 діб. Адвокат Зінченка просить суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу стеження.



Перед початком засідання до підозрюваного звернулась донька Фаріон Софія Особа. Також в залі суду була присутня мати Зінченка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Галицький районний суд Львова продовжив досудове розслідування у справіще на шість місяців.Про це повідомляє "Суспільне" Підозрюванийзалишиться під вартою до наступного розгляду – до 26 січня 2025 року.За продовження тримання обвинуваченого під вартою виступив і його адвокат, мотивуючи це небезпекою для життя свого підзахисного.Після початку судового засідання адвокати Зінченка подали клопотання про відвід двох прокурорів у справі через начебто "дружні стосунки із донькою Ірини Фаріон". Суд пішов до нарадчої кімнати. Після цього ухвалили рішення - відмовити у клопотанні щодо відводу двох прокурорів без можливості оскарження.Прокурори у справі подали клопотання про продовження терміну досудового розслідування до 26 січня 2025 року. Наразі термін досудового розслідування спливає 26 вересня 2024 року. Прохання продовження терміну, пояснюють складністю експертиз та тим, що частина експертиз буде виконана у жовтні та листопаді 2024 року."У зв'язку з завантаженістю експертних установ на виконанні перебувають одна судово-психологічна експертиза, 17 психологічних експертиз, одна комплексна балістична - продуктів вибуху та пострілу, кілька медичних. Без отримання висновків цих експертиз завершити слідство неможливо", – сказав прокурор.Після розгляду клопотань суд розпочав засідання щодо переобрання запобіжного заходу для В’ячеслава Зінченка. Прокурори просять суд продовжити тримання під вартою без застави на 60 діб. Адвокат Зінченка просить суд змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу стеження.Перед початком засідання до підозрюваного звернулась донька Фаріон. Також в залі суду була присутня мати Зінченка.

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