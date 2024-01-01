Втікав від ТЦК: у Луцьку затримали чоловіка, який був у розшуку
Сьогодні, 22:14
У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який відмовлявся показувати документи і спробував втекти від представників Терцентру комплектування і соцпідтримки.
Про це повідомили в Нацполіції Волині.
За даними правоохоронців, чоловік чинив опір військовослужбовцям ТЦК та СП і поліцейському під час перевірки військово-облікових документів. Згодом з'ясувалося, що він не оновив дані та перебував у розшуку.
Після невдалої спроби втечі лучанина затримали і доставили до Луцького Терцентру комплектування і соцпідтримки.
В поліції також додали, що на період дії воєнного стану, згідно із ст. 32 Закону України "Про Національну поліцію", поліцейський має право вимагати пред’явлення військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу.
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Про це повідомили в Нацполіції Волині.
За даними правоохоронців, чоловік чинив опір військовослужбовцям ТЦК та СП і поліцейському під час перевірки військово-облікових документів. Згодом з'ясувалося, що він не оновив дані та перебував у розшуку.
Після невдалої спроби втечі лучанина затримали і доставили до Луцького Терцентру комплектування і соцпідтримки.
В поліції також додали, що на період дії воєнного стану, згідно із ст. 32 Закону України "Про Національну поліцію", поліцейський має право вимагати пред’явлення військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу.
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