Втікав від ТЦК: у Луцьку затримали чоловіка, який був у розшуку

Втікав від ТЦК: у Луцьку затримали чоловіка, який був у розшуку
У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який відмовлявся показувати документи і спробував втекти від представників Терцентру комплектування і соцпідтримки.

Про це повідомили в Нацполіції Волині.

За даними правоохоронців, чоловік чинив опір військовослужбовцям ТЦК та СП і поліцейському під час перевірки військово-облікових документів. Згодом з'ясувалося, що він не оновив дані та перебував у розшуку.

Після невдалої спроби втечі лучанина затримали і доставили до Луцького Терцентру комплектування і соцпідтримки.

В поліції також додали, що на період дії воєнного стану, згідно із ст. 32 Закону України "Про Національну поліцію", поліцейський має право вимагати пред’явлення військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу.

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Теги: ТЦК, Волинь, ухилянт
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