Курс валют на 20 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара



1 долар США – 41,44 грн (-1 коп.)



Курс євро



1 євро – 46,23 грн (+13 коп.)



Курс злотого



1 польський злотий – 10,84 грн (+4 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 20 вересня. Так, порівняно з попереднім днем, євро та злотий додали у ціні, а долар здешевшав і становить 41,44 грн.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.1 долар США – 41,44 грн (-1 коп.)1 євро – 46,23 грн (+13 коп.)1 польський злотий – 10,84 грн (+4 коп.)

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