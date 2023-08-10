На Волині стартував ремонт 24-метрового мосту через річку Луга





Про це повідомили в Службі відновлення і розвитку інфраструктури області.



Ремонтники працюють на територіальній дорозі Піща — Шацьк — Любомль — Володимир — Павлівка — Горохів — Берестечко — Козин.



Роботи розпочали на правій частині споруди. Мостовики проводять підготовчі роботи – відфрезерували зношене дорожнє покриття, демонтують старі перехідні плити та розбирають інші елементи будови.



Рух транспорту організовано лівою смугою шляху в обох напрямках.

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