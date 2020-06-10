Топ-10 порад, як вибрати одяг за типом фігури





Якою буває фігура

Усього стилісти та модельєри виділяють п’ять типів жіночої фігури залежно від ширини плечей, талії та стегон:



Прямокутник, або Н. У цьому випадку стегна, плечі та талія однакової ширини, вигини помітно не виділяються, тому одяг слід вибирати такий, що зможе додати фігурі жіночності.

Трикутник, або А-силует. Цей тип ще називають грушоподібним, адже стегна помітно ширші за плечі, проте й талія виділяється.

Перевернутий трикутник, або V. Така статура більш притаманна чоловікам, проте зустрічається й у жінок – плечі ширші за стегна. Тут все навпаки – необхідно уникати об’єму зверху та додати його знизу.

Яблуко, або О. У такому випадку талія може бути помітно більшою за стегна та плечі, тобто тут мова про пишних жінок.

Пісочний годинник, або Х. Таку фігуру можна назвати ідеальною, це «модельні» параметри, де плечі та стегна приблизно однакові, а талія чітко виражена. Одяг для типу фігури пісочний годинник може бути будь-яким, буде личити все, можна створювати безліч образів, головне – орієнтуватися на власний смак та стиль.

Щоб безпомилково визначити власний тип фігури, ретельно роздивіться себе у дзеркалі, а також зробіть виміри – так ви точно знатимете, на що робити акцент, а що приховувати.



Як підібрати одяг за типом фігури: корисні поради



Якщо у вас прямокутна статура, варто забути про оверсайз чи занадто приталені речі – у протилежному випадку ви зробите силует безформним. Краще оберіть прямий фасон, а також блузи вільного крою з круглим вирізом.

Щоб збалансувати грушеподібну фігуру, носіть блузи та топи з воланами, широкими рукавами, доповнити образ можна масивними аксесуарами. А ось низ має бути вузьким – у цьому допоможуть прямі та приталені спідниці, прямі брюки тощо.

Жінкам з фігурою у формі перевернутого трикутника, навпаки, варто придивитися до максимально простих сорочок та футболок. У такому випадку збалансувати статуру допоможе пишний низ – спідниця с басками, крій сонце та напівсонце, багатошарові сукні та спідниці тощо.

Щоб зробити фігуру стрункішою, шукайте одяг з вертикальними смугами. Також візуально зменшити об’єм талії жінкам-«яблучкам» допоможуть подовжені светри, жакети, футболки – ніяких речей з акцентом на проблемному місці, інакше ефект вийде протилежним.

Якщо вам пощастило мати ідеально пропорційну фігуру, сміливо носіть усе, що заманеться. Проте найкраще пасують приталені предмети одягу, топи з глибоким декольте тощо. Основним аксесуаром стане пояс – він чудово підкреслить струнку талію.

Статуру типу прямокутник можна візуально виправити, якщо зробити акценти на верхній та нижній частині тіла, тим самим немов сформувавши талію. Широкі рукави, пишні спідниці, крій трапеція, особливо у поєднанні з поясом – усе це зробить образ неперевершеним, додасть стрункості.

Не лише фасон має значення, важливий також принт. Пишним жінкам варто уникати об’ємних візерунків, вони мають бути мілкими, щоб не обтяжити образ. І навпаки, струнким дівчатам можна носити речі з великими малюнками.

Взуття також важливе. Наприклад, для жінок зі статурою О варто обирати взуття хоча б з невеликим підбором, щоб візуально «витягнути» фігуру та зробити її стрункішою.

Світлі кольори пасують не лише худим дівчатам. Світлий одяг можна носити навіть за наявності зайвої ваги, проте слідкуйте, щоб він не робив акценту на талії.

Для власниць фігури перевернутий трикутник стилісти радять носити брюки та спідниці з об’ємними кишенями, воланами, яскравим принтом та іншими декоративними елементами.



Як бачимо, підбір одягу за типом фігури – досить просте завдання, головне – розуміти усі переваги та недоліки власного тіла.





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