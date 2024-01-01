За результатами НМТ-2024 дев'ять волинських шкіл потрапили у топ-200 навчальних закладів України

За результатами НМТ-2024 дев'ять волинських шкіл потрапили у топ-200 навчальних закладів України
Дев'ять навчальних закладів Волинської області увійшли до рейтингу топ-200 шкіл України за результатами Національного мультипредметного тесту 2024.

Щорічний рейтинг 20 вересня опублікували на сайті освітнього ресурсу "Освіта.ua". Шість шкіл області потрапили до першої сотні топу із найліпшими результатами тестування, пише Суспільне.

Які місця у топі зайняли волинські школи

Ковельський ліцей імені Олени Пчілки потрапив на 58 сходинку рейтингу. Середній бал НМТ — 164.

Луцький ліцей №18 посів 75 місце топу із середнім балом 162,6
Волинський науковий ліцей Волинської обласної радим — 77 місце рейтингу. На НМТ учні закладу в середньому набрали 162,5.

Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського потрапив на 88 місце з середнім балом 161,4.

Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради — 90 місце топу. Середній бал НМТ склав 160,8.

Ворокомлівський ліцей Камінь-Каширської міськради посів 94 сходинку із середнім балом 162,4.

Луцький ліцей №9 опинився на 108 місці. Середній бал НМТ — 159,6.
Володимирський ліцей імені Олександра Цинкаловського — 134 сходинка топу із середнім балом тестування 159,7.

Луцький ліцей №21 імені Михайла Кравчука — 143 місце і 159 балів.

Що відомо про НМТ 2024 на Волині

Основна сесія Національного мультипредметного тесту тривала з 18 травня до 21 червня. На тестування було зареєстровано майже 11 тисяч учасників — це на тисячу більше, ніж торік, розповіла Суспільному завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко. До НМТ було залучено майже півтисячі педагогів.

За результатами тестування троє волинян набрали по 600 із максимальних 800 балів з 4 предметів. Найбільше 200-бальних результатів волиняни мають з таких предметів: математика (35 учасників), українська мова (28 учасників) та англійська мова (23 учасники).

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Теги: НМТ, волинські школи
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