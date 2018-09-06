Пожежний екіпаж з Волині гасить лісові пожежі на Харківщині

Волинські пожежники допомогають гасити лісові пожежі на Харківщині.Про це повідомляють у Поліському лісовому фонді.- один із найсильніших пожежних екіпажів Поліського лісового офісу ДП "Ліси України" (філія Любомльське лісове господарство»). Зараз хлопці допомагають ліквідовувати лісові пожежі на Харківщині.Раніше пожежники були задіяні на гасінні вогню на Полтавщині. Боролися і з пожежами на Волині та Рівненщині."Вони справжні герої, хоча не бачать у своїй роботі нічого особливого. Кажуть, так вчинив би кожен. Але насправді - саме завдяки цим людям врятовано тисячі гектарів лісів та навіть цілі села, які поруч! Втомлені, але з почуттям виконаного обовʼязку, вони розповідають, що на їхній локації пожежу локалізовано", - йдеться у дописі.Один із пожежників Олег Сулева розповідає, що наразі триває ліквідація вогню: "Виникають точкові загоряння - ми одразу виїжджаємо на місце і їх гасимо. Але це я розповідаю про локацію, де перебуваємо ми. Так би мовити, наш квадрат. Про ситуацію в інших місцях не можу знати».Він разом із командою вже третій день на Харківщині. Зізнаються, що в таку спеку повітря важке, це найбільше вибиває із сил.Хочеться просто нормально поспати, що зараз практично неможливо. Але тримаються, тому що розуміють, яка на них покладена відповідальність.«Найбільше горіло в середу та четвер - саме був сильний вітер. Місцеві розповідають, що тут три місяці не було дощу. Тому можете уявити, які «ідеальні умови» для поширення вогню. Зараз також сонце, хоча ночі холодні. Тому ми постійно на варті, маємо бути готові виїхати в будь-який момент», - додає Олег.Загалом цього тижня в цій гарячій локації працюють 9 пожежників з Волині та Рівненщини (ще із Колківської та Клесівської філій).Кожен відповідальний за свою ділянку. І кожен виконує свою роботу на відмінно. Як і загалом усі працівники ДП «Ліси України», задіяні на пожежах. Спільно з рятувальниками вони виконують надважливу та дуже небезпечну роботу.