Австралія хоче передати Україні свої списані танки Abrams
Сьогодні, 03:41
Україна незабаром зможе використовувати списані австралійські бойові танки Abrams у війні проти росії.
Про це повдомляє "Українська правда", посилаючись на The Sydney Morning Herald.
За інформацією видання, уряд Австралії разом з адміністрацією президента США Джо Байдена працює над планом відправлення в Україну танків Abrams M1A1 американського виробництва.
Водночас міністр оборони Австралії Річард Марлз каже, що "існує ціла низка можливостей, про які ми говоримо з урядом України".
Джерела видання в австралійському уряді повідомили, що Марлз вивчає, як провести відвантаження танків відповідно до правил експорту оборонної продукції США.
При цьому раніше Австралія виключала можливість надання цієї техніки Києву.
Повідомляється, що в липні Австралія списала 59 танків Abrams M1A1, які ніколи не використовувалися в боях і тепер замінюються на новіші моделі. Куплені за 550 мільйонів доларів у 2004 році, ці бойові машини оснащені гарматами та кулеметами.
Колишній високопоставлений чиновник Міністерства оборони Австралії Майкл Шубрідж так прокоментував ситуацію: "Ці танки все ще в хорошій формі. Українці ведуть війну за національне виживання, тому ми повинні доставити їх туди якомога швидше".
Раніше Україна звернулася до Австралії з офіційним проханням приєднатися до США, Великої Британії, Польщі та Німеччини і надати танки для захисту від російської агресії.
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Про це повдомляє "Українська правда", посилаючись на The Sydney Morning Herald.
За інформацією видання, уряд Австралії разом з адміністрацією президента США Джо Байдена працює над планом відправлення в Україну танків Abrams M1A1 американського виробництва.
Водночас міністр оборони Австралії Річард Марлз каже, що "існує ціла низка можливостей, про які ми говоримо з урядом України".
Джерела видання в австралійському уряді повідомили, що Марлз вивчає, як провести відвантаження танків відповідно до правил експорту оборонної продукції США.
При цьому раніше Австралія виключала можливість надання цієї техніки Києву.
Повідомляється, що в липні Австралія списала 59 танків Abrams M1A1, які ніколи не використовувалися в боях і тепер замінюються на новіші моделі. Куплені за 550 мільйонів доларів у 2004 році, ці бойові машини оснащені гарматами та кулеметами.
Колишній високопоставлений чиновник Міністерства оборони Австралії Майкл Шубрідж так прокоментував ситуацію: "Ці танки все ще в хорошій формі. Українці ведуть війну за національне виживання, тому ми повинні доставити їх туди якомога швидше".
Раніше Україна звернулася до Австралії з офіційним проханням приєднатися до США, Великої Британії, Польщі та Німеччини і надати танки для захисту від російської агресії.
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