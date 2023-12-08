Австралія хоче передати Україні свої списані танки Abrams





Про це повдомляє



За інформацією видання, уряд Австралії разом з адміністрацією президента США Джо Байдена працює над планом відправлення в Україну танків Abrams M1A1 американського виробництва.



Водночас міністр оборони Австралії Річард Марлз каже, що "існує ціла низка можливостей, про які ми говоримо з урядом України".



Джерела видання в австралійському уряді повідомили, що Марлз вивчає, як провести відвантаження танків відповідно до правил експорту оборонної продукції США.



При цьому раніше Австралія виключала можливість надання цієї техніки Києву.



Повідомляється, що в липні Австралія списала 59 танків Abrams M1A1, які ніколи не використовувалися в боях і тепер замінюються на новіші моделі. Куплені за 550 мільйонів доларів у 2004 році, ці бойові машини оснащені гарматами та кулеметами.



Колишній високопоставлений чиновник Міністерства оборони Австралії Майкл Шубрідж так прокоментував ситуацію: "Ці танки все ще в хорошій формі. Українці ведуть війну за національне виживання, тому ми повинні доставити їх туди якомога швидше".



Раніше Україна звернулася до Австралії з офіційним проханням приєднатися до США, Великої Британії, Польщі та Німеччини і надати танки для захисту від російської агресії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна незабаром зможе використовувати списані австралійські бойові танки Abrams у війні проти росії.Про це повдомляє "Українська правда" , посилаючись на The Sydney Morning Herald.За інформацією видання, уряд Австралії разом з адміністрацією президента США Джо Байдена працює над планом відправлення в Україну танків Abrams M1A1 американського виробництва.Водночас міністр оборони Австралії Річард Марлз каже, що "існує ціла низка можливостей, про які ми говоримо з урядом України".Джерела видання в австралійському уряді повідомили, що Марлз вивчає, як провести відвантаження танків відповідно до правил експорту оборонної продукції США.При цьому раніше Австралія виключала можливість надання цієї техніки Києву.Повідомляється, що в липні Австралія списала 59 танків Abrams M1A1, які ніколи не використовувалися в боях і тепер замінюються на новіші моделі. Куплені за 550 мільйонів доларів у 2004 році, ці бойові машини оснащені гарматами та кулеметами.Колишній високопоставлений чиновник Міністерства оборони Австралії Майкл Шубрідж так прокоментував ситуацію: "Ці танки все ще в хорошій формі. Українці ведуть війну за національне виживання, тому ми повинні доставити їх туди якомога швидше".Раніше Україна звернулася до Австралії з офіційним проханням приєднатися до США, Великої Британії, Польщі та Німеччини і надати танки для захисту від російської агресії.

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