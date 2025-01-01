Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
Сьогодні, 11:50
Олександр Дудар обіймає посаду головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні вже три роки, до цього такий самий термін він виконував обов’язки керівника.
Свою кар’єру в адміністрації медзакладу чоловік почав ще у 2008-му, ставши заступником головного лікаря. Крім того, Олександр Дудар досвідчений судинний хірург із понад 20 роками стажу.
Свою декларацію посадовець подав ще 7 січня. Журналісти ВолиньPost поцікавилися, які статки він зафіксував у документі.
За 2024 рік зарплата Олександра Дударя як управлінця склала 1 492 896 гривень — це близько 124 400 грн щомісяця. Додатково ще 112 977 гривень він заробив як лікар-хірург.
Його дружина Аліна, теж медик обласної лікарні, задекларувала 343 122 грн річного доходу.
Подружжя спільно володіє трьома об'єктами нерухомості. Це земельна ділянка площею 9 соток у Струмівці, а також житловий будинок площею 187,9 м². Оселя була придбана у 2016 році за понад 1 856 100 гривень.
Також у сім’ї, ще з 2012 року, є земельна ділянка площею 6 соток у селі Пульмо на мальовничих Шацьких озерах.
Читайте також: Зарплата у два мільйони гривень та ще й пенсія: що в декларації головного прокурора Волині?
У 2023-му Олександр Дудар придбав Audi S6 2019 року випуску за 1 431 600 гривень.
Його дружина має Volkswagen T-Roc 2021 року випуску, придбаний у 2021-му за 912 000 гривень.
Олександр Дудар зберігає 34 500 доларів США готівкою, 345 000 гривень на банківських рахунках та 4 465 євро.
Аліна Дудар задекларувала 15 000 доларів США готівкою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Свою кар’єру в адміністрації медзакладу чоловік почав ще у 2008-му, ставши заступником головного лікаря. Крім того, Олександр Дудар досвідчений судинний хірург із понад 20 роками стажу.
Свою декларацію посадовець подав ще 7 січня. Журналісти ВолиньPost поцікавилися, які статки він зафіксував у документі.
Дохід
За 2024 рік зарплата Олександра Дударя як управлінця склала 1 492 896 гривень — це близько 124 400 грн щомісяця. Додатково ще 112 977 гривень він заробив як лікар-хірург.
Його дружина Аліна, теж медик обласної лікарні, задекларувала 343 122 грн річного доходу.
Нерухомість
Подружжя спільно володіє трьома об'єктами нерухомості. Це земельна ділянка площею 9 соток у Струмівці, а також житловий будинок площею 187,9 м². Оселя була придбана у 2016 році за понад 1 856 100 гривень.
Також у сім’ї, ще з 2012 року, є земельна ділянка площею 6 соток у селі Пульмо на мальовничих Шацьких озерах.
Читайте також: Зарплата у два мільйони гривень та ще й пенсія: що в декларації головного прокурора Волині?
Транспорт
У 2023-му Олександр Дудар придбав Audi S6 2019 року випуску за 1 431 600 гривень.
Його дружина має Volkswagen T-Roc 2021 року випуску, придбаний у 2021-му за 912 000 гривень.
Заощадження
Олександр Дудар зберігає 34 500 доларів США готівкою, 345 000 гривень на банківських рахунках та 4 465 євро.
Аліна Дудар задекларувала 15 000 доларів США готівкою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Справжні: емоції воїнів волинської бригади у фото
Сьогодні, 12:21
Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?
Сьогодні, 11:50
У Луцьку створили новий мурал
Сьогодні, 11:48
На Волині палало торфовище
Сьогодні, 11:44
Волиняни провели в останню путь Героя Віктора Мівшука
Сьогодні, 11:34