Півтора мільйона зарплати та нерухомість в Струмівці: що у декларації очільника Волинської обласної лікарні?

Олександр Дудар обіймає посаду головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні вже три роки, до цього такий самий термін він виконував обов’язки керівника.



Свою кар’єру в адміністрації медзакладу чоловік почав ще у 2008-му, ставши заступником головного лікаря. Крім того, Олександр Дудар досвідчений судинний хірург із понад 20 роками стажу.



Свою ВолиньPost поцікавилися, які статки він зафіксував у документі.



Дохід

За 2024 рік зарплата Олександра Дударя як управлінця склала 1 492 896 гривень — це близько 124 400 грн щомісяця. Додатково ще 112 977 гривень він заробив як лікар-хірург.



Його дружина Аліна, теж медик обласної лікарні, задекларувала 343 122 грн річного доходу.



Нерухомість

Подружжя спільно володіє трьома об'єктами нерухомості. Це земельна ділянка площею 9 соток у Струмівці, а також житловий будинок площею 187,9 м². Оселя була придбана у 2016 році за понад 1 856 100 гривень.



Також у сім’ї, ще з 2012 року, є земельна ділянка площею 6 соток у селі Пульмо на мальовничих Шацьких озерах.



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Транспорт

У 2023-му Олександр Дудар придбав Audi S6 2019 року випуску за 1 431 600 гривень.



Його дружина має Volkswagen T-Roc 2021 року випуску, придбаний у 2021-му за 912 000 гривень.



Заощадження

Олександр Дудар зберігає 34 500 доларів США готівкою, 345 000 гривень на банківських рахунках та 4 465 євро.



Аліна Дудар задекларувала 15 000 доларів США готівкою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! обіймає посаду головного лікаря Волинської обласної клінічної лікарні вже три роки, до цього такий самий термін він виконував обов’язки керівника.Свою кар’єру в адміністрації медзакладу чоловік почав ще у 2008-му, ставши заступником головного лікаря. Крім того, Олександр Дудар досвідчений судинний хірург із понад 20 роками стажу.Свою декларацію посадовець подав ще 7 січня. Журналістипоцікавилися, які статки він зафіксував у документі.За 2024 рік зарплата Олександра Дударя як управлінця склала 1 492 896 гривень — це близько 124 400 грн щомісяця. Додатково ще 112 977 гривень він заробив як лікар-хірург.Його дружина Аліна, теж медик обласної лікарні, задекларувала 343 122 грн річного доходу.Подружжя спільно володіє трьома об'єктами нерухомості. Це земельна ділянка площею 9 соток у Струмівці, а також житловий будинок площею 187,9 м². Оселя була придбана у 2016 році за понад 1 856 100 гривень.Також у сім’ї, ще з 2012 року, є земельна ділянка площею 6 соток у селі Пульмо на мальовничих Шацьких озерах.У 2023-му Олександр Дудар придбав Audi S6 2019 року випуску за 1 431 600 гривень.Його дружина має Volkswagen T-Roc 2021 року випуску, придбаний у 2021-му за 912 000 гривень.Олександр Дудар зберігає 34 500 доларів США готівкою, 345 000 гривень на банківських рахунках та 4 465 євро.Аліна Дудар задекларувала 15 000 доларів США готівкою.

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