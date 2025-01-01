Зарплата у два мільйони гривень та ще й пенсія: що в декларації головного прокурора Волині?

Віктор Тимчук очолює Волинську обласну прокуратуру ще з 2020 року.



Понад десять років перед цим він будував кар’єру у прокуратурі Чернівецькій області, пройшовши шлях від помічника прокурора до заступника начальника.



Свою



Цікаво, що, попри значні доходи, Віктор Тимчук не має у власності ані земельної ділянки, ані квартири. І це при тому, що його зарплата удесятеро перевищує середньостатистичний дохід українця.



Нерухомість

Згідно з декларацією, Віктор Тимчук не має власного житла. З 2006 року він володіє правом користування гуртожитком у Чернівцях, загальною площею 53,8 м². Саме там прокурор прописаний.



А в Луцьку він орендує квартиру площею 77,9 м². Договір оренди укладено 2021 року.



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Транспорт

У власності Віктора Тимчука є автомобіль Nissan Rogue 2019 року випуску, який він придбав два роки тому за 592 000 гривень.



Згідно з офіційними деклараціями, це перше власне авто прокурора. . До цього він їздив на Mercedes-Benz 2012 року випуску зареєстрованому на батька.



Фінанси

За 2025 рік Віктор Тимчук отримав заробітну плату від прокуратури Волині у розмірі 2 002 940 гривень, це понад 160 000 в місяць. Також йому нарахували пенсію за вислугу років у розмірі 77 734 гривень.



Станом на момент подачі декларації прокурор зберігає готівкою 67 000 доларів США та 14 000 євро. На банківських рахунках у нього розміщено 419 667 гривень.



У декларації Віктор Тимчук згадує лише свого сина. Жодних інших родичів та їхнього майна в документі не зазначено.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! очолює Волинську обласну прокуратуру ще з 2020 року.Понад десять років перед цим він будував кар’єру у прокуратурі Чернівецькій області, пройшовши шлях від помічника прокурора до заступника начальника.Свою декларацію за минулий рік 48-річний правоохоронець подав 20 березня. Журналісти ВолиньPost поцікавилися, які статки він зафіксував у документі.Цікаво, що, попри значні доходи, Віктор Тимчук не має у власності ані земельної ділянки, ані квартири. І це при тому, що його зарплата удесятеро перевищує середньостатистичний дохід українця.Згідно з декларацією, Віктор Тимчук не має власного житла. З 2006 року він володіє правом користування гуртожитком у Чернівцях, загальною площею 53,8 м². Саме там прокурор прописаний.А в Луцьку він орендує квартиру площею 77,9 м². Договір оренди укладено 2021 року.У власності Віктора Тимчука є автомобіль Nissan Rogue 2019 року випуску, який він придбав два роки тому за 592 000 гривень.Згідно з офіційними деклараціями, це перше власне авто прокурора. . До цього він їздив на Mercedes-Benz 2012 року випуску зареєстрованому на батька.За 2025 рік Віктор Тимчук отримав заробітну плату від прокуратури Волині у розмірі 2 002 940 гривень, це понад 160 000 в місяць. Також йому нарахували пенсію за вислугу років у розмірі 77 734 гривень.Станом на момент подачі декларації прокурор зберігає готівкою 67 000 доларів США та 14 000 євро. На банківських рахунках у нього розміщено 419 667 гривень.У декларації Віктор Тимчук згадує лише свого сина. Жодних інших родичів та їхнього майна в документі не зазначено.

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