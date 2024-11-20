Вдарив поліцейського: волинянина взяли під варту

Вдарив поліцейського: волинянина взяли під варту
Волинянина, який заподіяв тілесні ушкодження поліцейському, взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 31-річному жителю міста Нововолинська повідомлено про підозру у умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у звязку з виконанням цим працівником службових обовязків.

За даними слідства, увечері 19 березня 2025 року неодноразово судимий, у тому числі за наркозлочини, чоловік, який перебував у розшуку й був затриманий правоохоронцями, кілька разів ударив працівника поліції.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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Теги: волинянин, поліцейський, варта
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