Вдарив поліцейського: волинянина взяли під варту
Сьогодні, 18:32
Волинянина, який заподіяв тілесні ушкодження поліцейському, взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 31-річному жителю міста Нововолинська повідомлено про підозру у умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у звязку з виконанням цим працівником службових обовязків.
За даними слідства, увечері 19 березня 2025 року неодноразово судимий, у тому числі за наркозлочини, чоловік, який перебував у розшуку й був затриманий правоохоронцями, кілька разів ударив працівника поліції.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 31-річному жителю міста Нововолинська повідомлено про підозру у умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у звязку з виконанням цим працівником службових обовязків.
За даними слідства, увечері 19 березня 2025 року неодноразово судимий, у тому числі за наркозлочини, чоловік, який перебував у розшуку й був затриманий правоохоронцями, кілька разів ударив працівника поліції.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
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