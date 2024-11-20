Вдарив поліцейського: волинянина взяли під варту

Волинянина, який заподіяв тілесні ушкодження поліцейському, взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Володимирської окружної прокуратури 31-річному жителю міста Нововолинська повідомлено про підозру у умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у звязку з виконанням цим працівником службових обовязків.За даними слідства, увечері 19 березня 2025 року неодноразово судимий, у тому числі за наркозлочини, чоловік, який перебував у розшуку й був затриманий правоохоронцями, кілька разів ударив працівника поліції.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.