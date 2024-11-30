Реконструкція «Батьківщини» у Луцьку: показали проєкт простору для бізнесу





На реконструкцію кінотеатру виділили 910 тисяч доларів США грантових грошей у рамках програми ООН в Україні. З міського бюджету планують виділити 25 мільйонів гривень, розповів Борис Смаль.



"12 організацій чи підприємців зможуть бути тут просто оформлені по оренді. Є величезний зал для проведення різного роду заходів, зал для коворкінгу на вищих поверхах", — додав Борис Смаль.



На вимогу урбаністів у будівлі зберегли першочергову архітектуру приміщення, внутрішні компоненти, що становили цінність, як пам’ятки архітектури місцевого значення.



Будівлю реставрували за гроші уряду Німеччини. Роботи на об’єкті відбувалися в межах проєкту "Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів".



Як розповіла регіональна проєктна координаторка товариства міжнародного співробітництва GIZ Валерія Колесніченко, у 2022 році відбувся конкурс серед переможців визначили і Луцьк.



"Кошти, які використовувались — це виключно платників податків Німеччини і спрямовані вони були на громади, аби вони мали змогу налагодити діалог між бізнесом і владою. Життя, яке наповнює ці простори сприяло б, аби бізнес, влада, громадські організації і суспільство чули один одного", — зазначила Валерія Колесніченко.



Луцький бізнес-простір запрацює орієнтовно у травні. Він слугуватиме майданчиком для зустрічей і проведення заходів для усіх охочих, сказав директор економічної політики Луцькради Борис Смаль.



Довідково: будівництво кінотеатру "Батьківщина" розпочали у 1938 році. Спочатку там мав бути прибутковий будинок, у якому окремі приміщення хотіли здавати в оренду. За рік кілька луцьких підприємців цю ідею змінили і збудували кінотеатр, який тоді називався "Арс". Після ІІ Світової війни кінотеатр знову був реконструйований і мав назву "Батьківщина" до кінця розпаду Радянського союзу. Опісля в приміщенні тривалий час функціонувало Волинське телебачення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Реставрація колишнього кінотеатру "Батьківщина" у Луцьку майже завершена. 26 березня в будівлі відбулася презентація проєкту багатофункціонального простору для бізнесу.На реконструкцію кінотеатру виділили 910 тисяч доларів США грантових грошей у рамках програми ООН в Україні. З міського бюджету планують виділити 25 мільйонів гривень, розповів Суспільному керівник департаменту економічної політики міськради"12 організацій чи підприємців зможуть бути тут просто оформлені по оренді. Є величезний зал для проведення різного роду заходів, зал для коворкінгу на вищих поверхах", — додав Борис Смаль.На вимогу урбаністів у будівлі зберегли першочергову архітектуру приміщення, внутрішні компоненти, що становили цінність, як пам’ятки архітектури місцевого значення.Будівлю реставрували за гроші уряду Німеччини. Роботи на об’єкті відбувалися в межах проєкту "Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів".Як розповіла регіональна проєктна координаторка товариства міжнародного співробітництва GIZ Валерія Колесніченко, у 2022 році відбувся конкурс серед переможців визначили і Луцьк."Кошти, які використовувались — це виключно платників податків Німеччини і спрямовані вони були на громади, аби вони мали змогу налагодити діалог між бізнесом і владою. Життя, яке наповнює ці простори сприяло б, аби бізнес, влада, громадські організації і суспільство чули один одного", — зазначила Валерія Колесніченко.Луцький бізнес-простір запрацює орієнтовно у травні. Він слугуватиме майданчиком для зустрічей і проведення заходів для усіх охочих, сказав директор економічної політики Луцькради Борис Смаль.Довідково: будівництво кінотеатру "Батьківщина" розпочали у 1938 році. Спочатку там мав бути прибутковий будинок, у якому окремі приміщення хотіли здавати в оренду. За рік кілька луцьких підприємців цю ідею змінили і збудували кінотеатр, який тоді називався "Арс". Після ІІ Світової війни кінотеатр знову був реконструйований і мав назву "Батьківщина" до кінця розпаду Радянського союзу. Опісля в приміщенні тривалий час функціонувало Волинське телебачення.

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