1 квітня УПЦ МП покине стіни Успенського собору у Володимирі, - ЗМІ





Керуючий Володимир-Волинською єпархією УПЦ МП Володимир Мельник готовий 1 квітня разом із всім нажитим майном залишити собор. Відповідно, 1 квітня АДІКЗ «Стародавній Володимир» зайде в приміщення собору.​



Нагадаємо, що 1 липня 2024 року закінчився договір оренди релігійної організації Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП на користування комплексом споруд Успенського собору у Володимирі. Проте добровільно вони не хотіли покидати святиню. Волинська обласна військова адміністрація після звернення народного депутата Ігоря Гузя, яке підтримали кілька десятків народних депутатів, подала позов до суду, щоб зобов’язати релігійну громаду УПЦ МП звільнити культові споруди собору.



12 листопада 2024 року ​Господарський суд Волинської області ухвалив рішення про виселення релігійної громади УПЦ МП з Успенського собору у Володимирі.



11-го березня у Північно-західному апеляційному господарському суді міста Рівне відбулося засідання щодо розгляду апеляційної скарги представників УПЦ МП, які не хотіли покидати приміщення Успенського собору. Суд відхилив апеляційну скаргу московського патріархату та зобов’язав їх покинути святиню. Відтак, це кінцеве рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За інформацією видання БУГ , виконавча служба вже отримала документи на виселення представників УПЦ московського патріархату з Успенського собору у Володимирі.Керуючий Володимир-Волинською єпархією УПЦ МПготовий 1 квітня разом із всім нажитим майном залишити собор. Відповідно, 1 квітня АДІКЗ «Стародавній Володимир» зайде в приміщення собору.​Нагадаємо, що 1 липня 2024 року закінчився договір оренди релігійної організації Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП на користування комплексом споруд Успенського собору у Володимирі. Проте добровільно вони не хотіли покидати святиню. Волинська обласна військова адміністрація після звернення народного депутата Ігоря Гузя, яке підтримали кілька десятків народних депутатів, подала позов до суду, щоб зобов’язати релігійну громаду УПЦ МП звільнити культові споруди собору.12 листопада 2024 року ​Господарський суд Волинської області ухвалив рішення про виселення релігійної громади УПЦ МП з Успенського собору у Володимирі.11-го березня у Північно-західному апеляційному господарському суді міста Рівне відбулося засідання щодо розгляду апеляційної скарги представників УПЦ МП, які не хотіли покидати приміщення Успенського собору. Суд відхилив апеляційну скаргу московського патріархату та зобов’язав їх покинути святиню. Відтак, це кінцеве рішення.

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