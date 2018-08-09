У Луцьку за 3,6 мільйона ремонтуватимуть міст на Шевченка





Інформація про тендер розміщена в системі публічних закупівель «Prozorro», передає



Департамент житлово-комунальних послуг Луцької міської ради як замовник робіт у технічних вимогах конкретизував, що підрядник має демонтувати металеві поручні мосту, зрізати поверхню бетонних конструкцій, розібрати дорожнє покриття й залізобетонні елементи, а тоді відновити тротуари й огородження, а також захисний шар бетону нинішніх конструкцій.



Підряд дістався єдиному учаснику тендеру – волинському товариству з обмеженою відповідальністю «РБП Транс-Мост». 26 лютого сторони підписали договір. Фірма понизила стартову ціну на 73 тисячі гривень і буде ремонтувати міст за майже 3,6 мільйона гривень. Щоправда, спочатку компанія мусила усунути невідповідності у документації, оскільки одразу не надала інформацію про ціни та характеристики усіх матеріалів, а також мала неточності щодо будівельного обладнання та локального кошторису.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відремонтують міст через річку Стир, що на вулиці Шевченка. Підряд отримало підприємство «РБП Транс-Мост». Вартість ремонту – майже 3,6 мільйона гривень. Хоча ще кілька років тому йшлося про вдесятеро вищу суму.Інформація про тендер розміщена в системі публічних закупівель «Prozorro», передає "Сила правди" Департамент житлово-комунальних послуг Луцької міської ради як замовник робіт у технічних вимогах конкретизував, що підрядник має демонтувати металеві поручні мосту, зрізати поверхню бетонних конструкцій, розібрати дорожнє покриття й залізобетонні елементи, а тоді відновити тротуари й огородження, а також захисний шар бетону нинішніх конструкцій.Підряд дістався єдиному учаснику тендеру – волинському товариству з обмеженою відповідальністю «РБП Транс-Мост». 26 лютого сторони підписали договір. Фірма понизила стартову ціну на 73 тисячі гривень і буде ремонтувати міст за майже 3,6 мільйона гривень. Щоправда, спочатку компанія мусила усунути невідповідності у документації, оскільки одразу не надала інформацію про ціни та характеристики усіх матеріалів, а також мала неточності щодо будівельного обладнання та локального кошторису.

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