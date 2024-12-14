Від Марсіяна та Рагнара до Юйсюань і Лукірії: як називають дітей на Волині

Від Марсіяна та Рагнара до Юйсюань і Лукірії: як називають дітей на Волині
Вибір імені для новонародженого важливий крок для кожної родини. Одні батьки віддають перевагу традиційним українським іменам, інші прагнуть знайти щось унікальне. Міністерство юстиції України оприлюднило статистику щодо найпоширеніших та найрідкісніших імен, якими називали дітей у Волинській області.

Про це повідомляють "Коментарі".

Популярні та рідкісні імена дітей на Волині Найпопулярніші імена для хлопчиків у Волинські області За даними реєстрів, найбільш популярними чоловічими іменами у 2024 році на Волині стали:

- Артем
- Ілля
- Марк
- Дмитро

Рідкісні імена для хлопчиків Деякі батьки на Волині прагнуть виділити своїх дітей незвичайними іменами. Серед рідкісних чоловічих імен минулого року були:
- Матей
- Дарій
- Марсіян
- Рагнар

Найпопулярніші імена для дівчаток у Волинські області Найбільш популярними жіночими іменами для дівчат стали:
- Злата
- Уляна
- Христина
- Анастасія

Ці імена зберігають популярність уже кілька років, що свідчить про стабільний інтерес до традиційних і класичних варіантів.

Рідкісні імена для дівчат Серед дівчаток унікальними іменами на Волині стали:
- Ванесса
- Юйсюань
- Лукірія
- Авігея

Деякі з цих імен мають історичне чи іноземне походження, що може свідчити про вплив світових тенденцій, попкультури та моди на вибір імен. Наприклад, ім'я Рагнар може бути пов'язане із серіалом "Вікінги" або скандинавським впливом, тоді як Юйсюань — з китайською культурою.




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Теги: імена, Волинь
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