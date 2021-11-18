У Ковелі хочуть виділити 2 мільйони на програму «Зелене місто»





Про це стало відомо із проєкту рішення Ковельської міської ради, пише



Скільки грошей і на що хочуть витратити



Поки що найбільші суми передбачили на:



збереження зелених насаджень (полив, боротьба з хворобами та шкідниками) — 600 тис. грн;



ремонт, оновлення (видалення сухостійних і аварійних дерев, чагарників, порослі) і збільшення видового складу зелених насаджень — 500 тис. грн;



решту коштів передбачили на: інвентаризацію зелених насаджень, вирощування посадкового матеріалу дерев, чагарників та квітників, теплиць, озеленення та облагородження вздовж автомобільних доріг, прибережно-захисних смуг тощо.



Втім, протягом року можливі зміни щодо витрат по програмі.



Виконувати роботи по програмі будуть підприємства: КП «Добробут», КП «Ковельські парки», РЖКП-1.



Для чого програма



Програма комплексного озеленення та підтримки комунальних підприємств Ковельської територіальної громади «Зелене місто» дозволяє покрити витрати, які не входять в фінансування за тендерами чи іншими програмами.



До прикладу, озеленення на територіях житлових будинків, комунальних підприємств, освітніх закладів та інших організацій, зелених зон, в коментарі misto.media пояснює одна з ініціаторів прийняття програми та директорка КП «Ковельські парки» Віра Федосюк.



Також завдяки цій програмі зробили паспортизацію парку імені Тараса Шевченка (станом на 2023 рік тут нарахували 511 дерев та 111 кущів). Торік почали паспортизацію парку імені Лесі Українки й завершать в поточному, якщо буде фінансування.



До слова, в генеральному плані міста Ковель вказано 13 м² зелених насаджень загального користування на одного міського мешканця. Але скільки дерев на території всієї громади — невідомо, адже такої інвентаризації ніхто не проводив.



Повний перехід на багаторічні квіти не передбачається

Близько 60% всіх рослин в парках Ковеля — багаторічні. Втім, переходити повністю на такі рослини в парках не планують.



«Однорічні рослини дають різноманіття колірної гами та цвітуть протягом сезону. В той час як багаторічні цвітуть коротший час і треба компонувати, залежно від послідовності цвітіння. Крім цього, міксбордери багаторічників складаються з трав, які не подобаються частині ковельчан, особливо старшого покоління. Буває, телефонують і роблять зауваження щодо незрозумілої, на їх думку, трави на клумбах. Людям треба час на переосмислення в цій темі», — каже директорка «Ковельських парків» Віра Федосюк.



Кронування дерев



Ініціатори програми говорять про потребу змінювати традиції кронування дерев.



«Особисто на мою думку, проблема в тому, що КП „Добробут“, яке кронує дерева, не має спеціалістів. Буває, їдеш містом, бачиш наслідки глибокої обрізки дерев і жахаєшся. Треба вчити спеціалістів, переймати досвід інших міст», — поділився думками депутат Ковельської міської ради Вадим Клімук.



Втім, станом на зараз коштів на навчання з обрізки дерев у програмі не передбачили. Але обговорюють варіанти заміни старих дерев.



«На прохання деяких депутатів обговорюємо, щоб на деяких вулицях старі та пошкоджені багаторічними обрізками дерева знести, а на їхнє місце висадити нові. Тому в цю програму плануємо внести уточнення», — сказав депутат Андрій Мілінчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На збереження, реконструкцію та збільшення зелених насаджень у Ковельській громаді передбачили по 2 млн на рік з 2025 по 2027 роки.Про це стало відомо із проєкту рішення Ковельської міської ради, пише misto.media збереження зелених насаджень (полив, боротьба з хворобами та шкідниками) — 600 тис. грн;ремонт, оновлення (видалення сухостійних і аварійних дерев, чагарників, порослі) і збільшення видового складу зелених насаджень — 500 тис. грн;решту коштів передбачили на: інвентаризацію зелених насаджень, вирощування посадкового матеріалу дерев, чагарників та квітників, теплиць, озеленення та облагородження вздовж автомобільних доріг, прибережно-захисних смуг тощо.Втім, протягом року можливі зміни щодо витрат по програмі.Виконувати роботи по програмі будуть підприємства: КП «Добробут», КП «Ковельські парки», РЖКП-1.Програма комплексного озеленення та підтримки комунальних підприємств Ковельської територіальної громади «Зелене місто» дозволяє покрити витрати, які не входять в фінансування за тендерами чи іншими програмами.До прикладу, озеленення на територіях житлових будинків, комунальних підприємств, освітніх закладів та інших організацій, зелених зон, в коментарі misto.media пояснює одна з ініціаторів прийняття програми та директорка КП «Ковельські парки» Віра Федосюк.Також завдяки цій програмі зробили паспортизацію парку імені Тараса Шевченка (станом на 2023 рік тут нарахували 511 дерев та 111 кущів). Торік почали паспортизацію парку імені Лесі Українки й завершать в поточному, якщо буде фінансування.До слова, в генеральному плані міста Ковель вказано 13 м² зелених насаджень загального користування на одного міського мешканця. Але скільки дерев на території всієї громади — невідомо, адже такої інвентаризації ніхто не проводив.Повний перехід на багаторічні квіти не передбачаєтьсяБлизько 60% всіх рослин в парках Ковеля — багаторічні. Втім, переходити повністю на такі рослини в парках не планують.«Однорічні рослини дають різноманіття колірної гами та цвітуть протягом сезону. В той час як багаторічні цвітуть коротший час і треба компонувати, залежно від послідовності цвітіння. Крім цього, міксбордери багаторічників складаються з трав, які не подобаються частині ковельчан, особливо старшого покоління. Буває, телефонують і роблять зауваження щодо незрозумілої, на їх думку, трави на клумбах. Людям треба час на переосмислення в цій темі», — каже директорка «Ковельських парків» Віра Федосюк.Ініціатори програми говорять про потребу змінювати традиції кронування дерев.«Особисто на мою думку, проблема в тому, що КП „Добробут“, яке кронує дерева, не має спеціалістів. Буває, їдеш містом, бачиш наслідки глибокої обрізки дерев і жахаєшся. Треба вчити спеціалістів, переймати досвід інших міст», — поділився думками депутат Ковельської міської ради Вадим Клімук.Втім, станом на зараз коштів на навчання з обрізки дерев у програмі не передбачили. Але обговорюють варіанти заміни старих дерев.«На прохання деяких депутатів обговорюємо, щоб на деяких вулицях старі та пошкоджені багаторічними обрізками дерева знести, а на їхнє місце висадити нові. Тому в цю програму плануємо внести уточнення», — сказав депутат Андрій Мілінчук.

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