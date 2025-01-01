Синоптики ошелешили прогнозом: погода в Україні на квітень





Про це



Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, місячна кількість опадів за прогнозами становитиме 30-52 мм, а в Карпатах місцями може досягати 60-89 мм, що також відповідає нормі.



Кліматичні особливості квітня



Згідно з короткою кліматичною характеристикою, середня температура повітря в Україні в квітні зазвичай становить 7-11° тепла, а в гірських районах — від 2 до 6° тепла. Водночас абсолютний мінімум температури може коливатися від 6 до 16° морозу, а в Карпатах, Чернігівській, Сумській та Харківській областях можливі морози до 17-22°.



Щодо абсолютного максимуму температури, він складатиме 26-33° тепла, тоді як у гірських районах температура досягне 21-22° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У квітні 2025 року в Україні очікується середня місячна температура повітря в межах 10-13° тепла, тоді як у гірських районах температура коливатиметься між 6-9° тепла. Це значення на 1,5-2° перевищує норму для цього періоду.Про це розповідає AgroReview Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, місячна кількість опадів за прогнозами становитиме 30-52 мм, а в Карпатах місцями може досягати 60-89 мм, що також відповідає нормі.Згідно з короткою кліматичною характеристикою, середня температура повітря в Україні в квітні зазвичай становить 7-11° тепла, а в гірських районах — від 2 до 6° тепла. Водночас абсолютний мінімум температури може коливатися від 6 до 16° морозу, а в Карпатах, Чернігівській, Сумській та Харківській областях можливі морози до 17-22°.Щодо абсолютного максимуму температури, він складатиме 26-33° тепла, тоді як у гірських районах температура досягне 21-22° тепла.

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