27 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ьогодні відзначають день народження громадська активістка Вероніка Федосова-Цибульська, бізнесмен Олександр Шараєв (на фото) та політолог Олександр Новосад.
Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Макар, Олександр, Іван, Павло.
Зичимо мирного неба, здоров'я, довголіття і успіхів у праці.
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Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Макар, Олександр, Іван, Павло.
Зичимо мирного неба, здоров'я, довголіття і успіхів у праці.
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