Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27-29 березня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27-29 березня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27–29 березня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

Магнітна буря, що вирувала останні кілька днів, нарешті почне вщухати. В четвер, 27 березня, від неї залишаться лише сильні магнітні хвилювання з К-індексом 4 (жовтий рівень), які ще зберігатимуть свою силу в п'ятницю, 28 березня, а вже в суботу, 29 березня, магнітосфера прийде в норму.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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