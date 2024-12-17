У Луцьку може з'явитися новий маршрут до центру міста

У Луцьку може з'явитися новий маршрут до центру міста
У Луцьку запропонували пустити громадський транспорт вулицею Клима Савура, оскільки літнім людям доволі непросто діставатися до своїх домівок.

Відповідний запит адресувала депутатка міськради від фракції «Європейська солідарність» Ірина Колковська під час пленарного засідання сесії ради у середу, 26 березня, передає "Конкурент".

«На звернення мешканців багатоквартирних будинків, які мешкають на розі вулиць 8 Березня та Клима Савура, прошу доручити відділу транспорту розглянути можливість запуску маршрутного транспортного засобу вулицею Клима Савура», – зазначила Колковська.

Більшість її колег таку ініціативу підтримали – 26 обранців проголосували «за».

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Теги: маршрутки, Луцьк, доїзд
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