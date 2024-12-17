У Луцьку може з'явитися новий маршрут до центру міста





Відповідний запит адресувала депутатка міськради від фракції «Європейська солідарність» Ірина Колковська під час пленарного засідання сесії ради у середу, 26 березня, передає



«На звернення мешканців багатоквартирних будинків, які мешкають на розі вулиць 8 Березня та Клима Савура, прошу доручити відділу транспорту розглянути можливість запуску маршрутного транспортного засобу вулицею Клима Савура», – зазначила Колковська.



Більшість її колег таку ініціативу підтримали – 26 обранців проголосували «за».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку запропонували пустити громадський транспорт вулицею Клима Савура, оскільки літнім людям доволі непросто діставатися до своїх домівок.Відповідний запит адресувала депутатка міськради від фракції «Європейська солідарність»під час пленарного засідання сесії ради у середу, 26 березня, передає "Конкурент" «На звернення мешканців багатоквартирних будинків, які мешкають на розі вулиць 8 Березня та Клима Савура, прошу доручити відділу транспорту розглянути можливість запуску маршрутного транспортного засобу вулицею Клима Савура», – зазначила Колковська.Більшість її колег таку ініціативу підтримали – 26 обранців проголосували «за».

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