На Волині чоловік заплатить доньці крупну суму, бо побив її ременем

На Волині чоловік заплатить доньці крупну суму, бо побив її ременем
На Волині винесли вирок чоловіку, який побив свою доньку ременем. Сам він свою провину визнав

Про це повідомляє Судово-Юридична газета.

Сам інцидент стався у січні. Тоді під час конфлікту батько кілька разів вдарив дитину ременем. Експерти зафіксували в дитини численні ушкодження, зокрема, синці і внутрішні крововиливи на обличчі, голові, руках, грудній клітці, спині та ногах.

У суді чоловік розкаявся. Водночас з'ясувалось, що в той момент він був п'яним. Суд визнав чоловіка винуватим та призначив йому покарання у вигляді громадських робіт на строк 200 годин. Крім того, суд застосував до обвинуваченого обмежувальний захід — обов’язкове проходження програми для кривдників протягом 3 місяців.

Чоловік також повинен відшкодувати медзакладу витрати на лікування в сумі 17 210,80 грн, а також моральну шкоду у розмірі 100 000 грн на користь доньки.

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Теги: суд, покарання
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