На Волині чоловік заплатить доньці крупну суму, бо побив її ременем





Про це



Сам інцидент стався у січні. Тоді під час конфлікту батько кілька разів вдарив дитину ременем. Експерти зафіксували в дитини численні ушкодження, зокрема, синці і внутрішні крововиливи на обличчі, голові, руках, грудній клітці, спині та ногах.



У суді чоловік розкаявся. Водночас з'ясувалось, що в той момент він був п'яним. Суд визнав чоловіка винуватим та призначив йому покарання у вигляді громадських робіт на строк 200 годин. Крім того, суд застосував до обвинуваченого обмежувальний захід — обов’язкове проходження програми для кривдників протягом 3 місяців.



Чоловік також повинен відшкодувати медзакладу витрати на лікування в сумі 17 210,80 грн, а також моральну шкоду у розмірі 100 000 грн на користь доньки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині винесли вирок чоловіку, який побив свою доньку ременем. Сам він свою провину визнавПро це повідомляє Судово-Юридична газета.Сам інцидент стався у січні. Тоді під час конфлікту батько кілька разів вдарив дитину ременем. Експерти зафіксували в дитини численні ушкодження, зокрема, синці і внутрішні крововиливи на обличчі, голові, руках, грудній клітці, спині та ногах.У суді чоловік розкаявся. Водночас з'ясувалось, що в той момент він був п'яним. Суд визнав чоловіка винуватим та призначив йому покарання у вигляді громадських робіт на строк 200 годин. Крім того, суд застосував до обвинуваченого обмежувальний захід — обов’язкове проходження програми для кривдників протягом 3 місяців.Чоловік також повинен відшкодувати медзакладу витрати на лікування в сумі 17 210,80 грн, а також моральну шкоду у розмірі 100 000 грн на користь доньки.

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