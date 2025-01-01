Курс валют на 27 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,56 (-13 коп.)



Курс євро

1 євро – 44,82 (-31 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,73 (-11 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 27 березня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США знизилася на 13 копійок і становить 41,56 гривні.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США – 41,56 (-13 коп.)Курс євро1 євро – 44,82 (-31 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,73 (-11 коп.)

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