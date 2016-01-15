США та Україна можуть підписати угоду про рідкісноземи наступного тижня, - Бессент
Сьогодні, 07:15
США підготували для України "повноцінний" варіант угоди про корисні копалини. Вона може бути укладена наступного тижня.
Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
"Ми передали (Україні - ред.) готовий документ про економічне партнерство. Наразі його розглядають українці, і ми сподіваємося, що наступного тижня почнуться повноцінні обговорення і, можливо, навіть будуть поставлені підписи", - розповів він.
За словами Бессента, початковий проєкт угоди, яку Україна і США могли підписати наприкінці лютого, був викладений на чотирьох сторінках. Але Вашингтон скористався моментом, щоб "перейти до завершеної угоди".
"Тому я впевнений, що ми швидко просунемося і підпишемо її", - додав міністр фінансів.
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Як передає РБК-Україна, про це в ефірі Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
"Ми передали (Україні - ред.) готовий документ про економічне партнерство. Наразі його розглядають українці, і ми сподіваємося, що наступного тижня почнуться повноцінні обговорення і, можливо, навіть будуть поставлені підписи", - розповів він.
За словами Бессента, початковий проєкт угоди, яку Україна і США могли підписати наприкінці лютого, був викладений на чотирьох сторінках. Але Вашингтон скористався моментом, щоб "перейти до завершеної угоди".
"Тому я впевнений, що ми швидко просунемося і підпишемо її", - додав міністр фінансів.
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