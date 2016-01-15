США та Україна можуть підписати угоду про рідкісноземи наступного тижня, - Бессент





Як передає Скотт Бессент.



"Ми передали (Україні - ред.) готовий документ про економічне партнерство. Наразі його розглядають українці, і ми сподіваємося, що наступного тижня почнуться повноцінні обговорення і, можливо, навіть будуть поставлені підписи", - розповів він.



За словами Бессента, початковий проєкт угоди, яку Україна і США могли підписати наприкінці лютого, був викладений на чотирьох сторінках. Але Вашингтон скористався моментом, щоб "перейти до завершеної угоди".



"Тому я впевнений, що ми швидко просунемося і підпишемо її", - додав міністр фінансів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США підготували для України "повноцінний" варіант угоди про корисні копалини. Вона може бути укладена наступного тижня.Як передає РБК-Україна , про це в ефірі Fox News заявив міністр фінансів США"Ми передали (Україні - ред.) готовий документ про економічне партнерство. Наразі його розглядають українці, і ми сподіваємося, що наступного тижня почнуться повноцінні обговорення і, можливо, навіть будуть поставлені підписи", - розповів він.За словами Бессента, початковий проєкт угоди, яку Україна і США могли підписати наприкінці лютого, був викладений на чотирьох сторінках. Але Вашингтон скористався моментом, щоб "перейти до завершеної угоди"."Тому я впевнений, що ми швидко просунемося і підпишемо її", - додав міністр фінансів.

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