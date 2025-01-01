Внаслідок атаки по Енгельсу росія втратила 96 крилатих ракет, - Генштаб

Внаслідок атаки по Енгельсу росія втратила 96 крилатих ракет, - Генштаб
В результаті удару Сил оборони по ворожому аеродрому "Енгельс-2" 20 березня росіяни втратили 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації.

Ці ракети були розраховані на три ракетні удари, які Росія хотіла провести в березні-квітні. Про це повідомили в Генштабі.

"Крім того, удари по місцях зберігання авіаційного пального привели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії", – йдеться у повідомленні.

Сили оборони атакували цей аеродром дронами. За оцінкою британської розвідки, цей удар – найуспішний для України від початку року.

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Теги: Україна, росія, війна
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