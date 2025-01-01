Сьогодні у Луцьку попрощаються із загиблим воїном Андрієм Кінахом

Сьогодні у Луцьку попрощаються із загиблим воїном Андрієм Кінахом
27 березня відбудеться прощання з військовослужбовцем Андрієм Кінахом.

Про це повідомили у міській раді Луцька.

У четвер, 27 березня, об 11 годині у храмі Іоана Золотоустого у Луцьку (вулиця Дубнівська, 30 д) відбудеться відспівування Кінаха Андрія Віталійовича (07.11.1979 року народження), який загинув 21 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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