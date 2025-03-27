Росія вимагає зняття санкцій в обмін на припинення вогню, - Рубіо

Марко Рубіо заявив, що Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, але в обмін на зняття санкцій.



Про це Рубіо сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ямайки Ендрю Голнессом, пише



За словами держсекретаря США, Москва під час переговорів в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) висунула умови щодо припинення ударів по енергетиці та бойових дій у Чорному морі. Однією з вимог є скасування санкцій.



"Деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони впроваджені Європейським Союзом. Тож коли наші люди повернуться, ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їхні враження від розмов, щоб краще зрозуміти, якою є позиція Росії, і що вони хочуть отримати натомість", - йдеться в повідомленні.



Держсекретар також зазначив, що сам факт обговорення припинення вогню є позитивним сигналом.



"Я думаю, що це добре, що і українці, і росіяни говорять про припинення вогню, чи то енергетичного, чи то, можливо, в Чорному морі", – підкреслив Рубіо.



Росія висунула низку вимог для того, щоб погодитись на припинення вогню в Чорному морі, що було предметом зустрічі представників РФ, США та України в Саудівській Аравії 23-25 березня.



Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі технічні команди ще не визначили механізм моніторингу виконання Росією домовленостей щодо заборони ударів по енергетичній інфраструктурі. Через це точно оцінити дотримання цих угод поки що неможливо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державний секретар СШАзаявив, що Росія готова погодитися на припинення вогню в Чорному морі, але в обмін на зняття санкцій.Про це Рубіо сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ямайки Ендрю Голнессом, пише Українська правда За словами держсекретаря США, Москва під час переговорів в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) висунула умови щодо припинення ударів по енергетиці та бойових дій у Чорному морі. Однією з вимог є скасування санкцій."Деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони впроваджені Європейським Союзом. Тож коли наші люди повернуться, ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їхні враження від розмов, щоб краще зрозуміти, якою є позиція Росії, і що вони хочуть отримати натомість", - йдеться в повідомленні.Держсекретар також зазначив, що сам факт обговорення припинення вогню є позитивним сигналом."Я думаю, що це добре, що і українці, і росіяни говорять про припинення вогню, чи то енергетичного, чи то, можливо, в Чорному морі", – підкреслив Рубіо.Росія висунула низку вимог для того, щоб погодитись на припинення вогню в Чорному морі, що було предметом зустрічі представників РФ, США та України в Саудівській Аравії 23-25 березня.Президент СШАзаявив, що американська сторона розгляне висунуті Росією вимоги для згоди на припинення вогню в Чорному морі.Президент Українизаявив, що наразі технічні команди ще не визначили механізм моніторингу виконання Росією домовленостей щодо заборони ударів по енергетичній інфраструктурі. Через це точно оцінити дотримання цих угод поки що неможливо.

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