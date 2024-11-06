У Луцьку сьогодні вимкнуть опалення: можливі перебої з гарячою водою

У Луцьку сьогодні вимкнуть опалення: можливі перебої з гарячою водою
З огляду на істотне прогнозоване підвищення середньодобової температури зовнішнього повітря, а також із врахуванням необхідності ефективного та ощадного використання енергоносіїв, сьогодні у Луцьку припиняється опалювальний сезон.

Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".

"Так, із 09:00 ранку на котельнях підприємства здійснюються заходи щодо переходу теплогенеруючого обладнання із зимового на літній режим роботи. А це повна зупинка працюючих котлів та насосів, з’єднання мереж котелень, які в літній період працюють в парі, налаштування гідравлічного режиму роботи теплових мереж, розпал літніх котлів та ввімкнення літнього насосного обладнання. Зрозуміло, що впродовж періоду виконання цих робіт послуга з постачання гарячої води тимчасово буде відсутня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подачу гарячої води для усіх споживачів буде відновлено впродовж дня.

"Звертаємо також увагу на те, що підприємство буде готове відновити опалення для лікарняних закладів у разі необхідності та після їх офіційного звернення", - наголосили у ДКП "Луцьктепло".

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Теги: Луцьк, опалення
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