У 50-річної волинянки шахраї видурили майже 100 тисяч гривень
Сьогодні, 17:08
Шахраї ошукали жителів Волині на понад 150 тисяч гривень.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
До поліції звернулися троє жителів Луцького, Ковельського та Володимирського районів із заявами про шахрайство. Загалом зловмисники заволоділи їхніми коштами на суму понад 150 тисяч гривень.
Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України та встановлюють осіб, причетних до злочинів.
Як діяли шахраї?
38-річна жителька Луцького району втратила 15 тисяч гривень, купуючи товар через інтернет.
49-річний ковельчанин переказав шахраям 43 тисячі гривень, сподіваючись заробити через соціальну мережу.
50-річна мешканка Володимирського району стала жертвою афериста, який представився банківським працівником. Під приводом “збереження коштів” він переконав її самостійно переказати понад 98 тисяч гривень на вказаний ним рахунок.
Як не стати жертвою шахраїв?
Не вірте в обіцянки легкого заробітку в інтернеті – це може бути шахрайська схема.
Працівники банків ніколи не запитують номери карток, особисті дані чи паролі. Таку інформацію не можна нікому повідомляти.
Якщо у соцмережах знайомі просять у вас гроші – спершу зателефонуйте їм і переконайтеся, що їхній акаунт не зламали.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
До поліції звернулися троє жителів Луцького, Ковельського та Володимирського районів із заявами про шахрайство. Загалом зловмисники заволоділи їхніми коштами на суму понад 150 тисяч гривень.
Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України та встановлюють осіб, причетних до злочинів.
Як діяли шахраї?
38-річна жителька Луцького району втратила 15 тисяч гривень, купуючи товар через інтернет.
49-річний ковельчанин переказав шахраям 43 тисячі гривень, сподіваючись заробити через соціальну мережу.
50-річна мешканка Володимирського району стала жертвою афериста, який представився банківським працівником. Під приводом “збереження коштів” він переконав її самостійно переказати понад 98 тисяч гривень на вказаний ним рахунок.
Як не стати жертвою шахраїв?
Не вірте в обіцянки легкого заробітку в інтернеті – це може бути шахрайська схема.
Працівники банків ніколи не запитують номери карток, особисті дані чи паролі. Таку інформацію не можна нікому повідомляти.
Якщо у соцмережах знайомі просять у вас гроші – спершу зателефонуйте їм і переконайтеся, що їхній акаунт не зламали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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