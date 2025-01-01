Росія поширює брехню про порушення Україною перемир’я, - Генштаб





Відповідну інформацію Генштаб ЗСУ оприлюднив у мережі Facebook.



"Так, 25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах рф у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму.



Слід наголосити, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ", - зазначається в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заяви міністерства оборони рф про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів не відповідають дійсності.Відповідну інформацію Генштаб ЗСУ оприлюднив у мережі Facebook."Так, 25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах рф у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму.Слід наголосити, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ", - зазначається в дописі.

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