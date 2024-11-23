У Польщі оцінили, що в разі нападу росії країна змогла б захищатися без союзників не довше двох тижнів
Сьогодні, 16:06
Керівник Бюро національної безпеки Польщі, генерал Даріуш Луковський вважає, що в разі російської агресії польські військові змогли б чинити опір до двох тижнів, поки чекатимуть допомоги від союзників.
Про це він розповів в етері Polsat News, пише Громадське.
За його словами, у разі потенційного нападу з Калінінградської області рф чи Білорусі до того, як надійде допомога від союзників, оборона могла б тривати тиждень або два з огляду на нинішній рівень запасів.
Голова Бюро нацбезпеки також обговорив поточний стан боєприпасів, які є в розпорядженні польської армії. На запитання, чи дійсно цих запасів може вистачити лише на п'ять днів війни, він відповів: «Це можливо в багатьох сферах, видах боєприпасів, але не можна сказати, що у нас однакова ситуація в усіх видах засобів».
За його словами, усе залежить від того, про які бойові засоби йдеться, адже в розпорядженні польської армії все ще є старі типи обладнання, до яких уже не виробляють снарядів.
«Ми сподіваємося, що протягом цих двох-трьох років, які ми отримуємо завдяки опору України (…), ми настільки відновимо наш потенціал, що зможемо реально протистояти агресії росії», — заявив генерал Луковський.
Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що влада розробляє проєкт підготовки всього чоловічого населення країни на випадок війни.
А ще в жовтні 2024 року очільник Генерального штабу польських збройних сил Веслав Кукула казав, що Польща потребує посилення та збільшення армії на той випадок, якщо їй доведеться захистити себе від війни.
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Про це він розповів в етері Polsat News, пише Громадське.
За його словами, у разі потенційного нападу з Калінінградської області рф чи Білорусі до того, як надійде допомога від союзників, оборона могла б тривати тиждень або два з огляду на нинішній рівень запасів.
Голова Бюро нацбезпеки також обговорив поточний стан боєприпасів, які є в розпорядженні польської армії. На запитання, чи дійсно цих запасів може вистачити лише на п'ять днів війни, він відповів: «Це можливо в багатьох сферах, видах боєприпасів, але не можна сказати, що у нас однакова ситуація в усіх видах засобів».
За його словами, усе залежить від того, про які бойові засоби йдеться, адже в розпорядженні польської армії все ще є старі типи обладнання, до яких уже не виробляють снарядів.
«Ми сподіваємося, що протягом цих двох-трьох років, які ми отримуємо завдяки опору України (…), ми настільки відновимо наш потенціал, що зможемо реально протистояти агресії росії», — заявив генерал Луковський.
Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що влада розробляє проєкт підготовки всього чоловічого населення країни на випадок війни.
А ще в жовтні 2024 року очільник Генерального штабу польських збройних сил Веслав Кукула казав, що Польща потребує посилення та збільшення армії на той випадок, якщо їй доведеться захистити себе від війни.
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