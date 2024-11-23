У Польщі оцінили, що в разі нападу росії країна змогла б захищатися без союзників не довше двох тижнів

У Польщі оцінили, що в разі нападу росії країна змогла б захищатися без союзників не довше двох тижнів
Керівник Бюро національної безпеки Польщі, генерал Даріуш Луковський вважає, що в разі російської агресії польські військові змогли б чинити опір до двох тижнів, поки чекатимуть допомоги від союзників.

Про це він розповів в етері Polsat News, пише Громадське.

За його словами, у разі потенційного нападу з Калінінградської області рф чи Білорусі до того, як надійде допомога від союзників, оборона могла б тривати тиждень або два з огляду на нинішній рівень запасів.

Голова Бюро нацбезпеки також обговорив поточний стан боєприпасів, які є в розпорядженні польської армії. На запитання, чи дійсно цих запасів може вистачити лише на п'ять днів війни, він відповів: «Це можливо в багатьох сферах, видах боєприпасів, але не можна сказати, що у нас однакова ситуація в усіх видах засобів».

За його словами, усе залежить від того, про які бойові засоби йдеться, адже в розпорядженні польської армії все ще є старі типи обладнання, до яких уже не виробляють снарядів.

«Ми сподіваємося, що протягом цих двох-трьох років, які ми отримуємо завдяки опору України (…), ми настільки відновимо наш потенціал, що зможемо реально протистояти агресії росії», — заявив генерал Луковський.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що влада розробляє проєкт підготовки всього чоловічого населення країни на випадок війни.

А ще в жовтні 2024 року очільник Генерального штабу польських збройних сил Веслав Кукула казав, що Польща потребує посилення та збільшення армії на той випадок, якщо їй доведеться захистити себе від війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Влада відмовилася від законопроєкту про силовий розгін мирних акцій під тиском суспільства, - «УДАР Віталія Кличка»
Сьогодні, 16:46
Росія поширює брехню про порушення Україною перемир’я, - Генштаб
Сьогодні, 16:21
У Польщі оцінили, що в разі нападу росії країна змогла б захищатися без союзників не довше двох тижнів
Сьогодні, 16:06
Загинув у бою за Україну: у Луцьку попрощались із Героєм Андрієм Залозним
Сьогодні, 16:03
У Луцьку біля ліцею № 9 облаштовують пішохідний перехід
Сьогодні, 15:39
Схожі новини
У Польщі цивільні аеропорти готують до можливого використання армією У Польщі цивільні аеропорти готують до можливого використання армією
26 лютий, 10:50
Польські фермери знову планують блокувати пункт пропуску на кордоні з Україною Польські фермери знову планують блокувати пункт пропуску на кордоні з Україною
23 листопад, 2024, 03:31
Польща пропонує Україну купувати у неї військову техніку в кредит Польща пропонує Україну купувати у неї військову техніку в кредит
02 листопад, 2024, 01:15
Польща може передати Україні свої МіГи, але потрібна підтримка партнерів Польща може передати Україні свої МіГи, але потрібна підтримка партнерів
15 вересень, 2024, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Влада відмовилася від законопроєкту про силовий розгін мирних акцій під тиском суспільства, - «УДАР Віталія Кличка»
Сьогодні, 16:46
 0
Росія поширює брехню про порушення Україною перемир’я, - Генштаб
Сьогодні, 16:21
 0
У Польщі оцінили, що в разі нападу росії країна змогла б захищатися без союзників не довше двох тижнів
Сьогодні, 16:06
 0
Загинув у бою за Україну: у Луцьку попрощались із Героєм Андрієм Залозним
Сьогодні, 16:03
 0
У Луцьку біля ліцею № 9 облаштовують пішохідний перехід
Сьогодні, 15:39
 0
Медіа
відео
1/8