Загинув у бою за Україну: у Луцьку попрощались із Героєм Андрієм Залозним

Загинув у бою за Україну: у Луцьку попрощались із Героєм Андрієм Залозним
Луцька громада у скорботі: сьогодні попрощались із загиблим Героєм Андрієм Залозним.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Сьогодні провели в останню дорогу Героя Залозного Андрія Володимировича (14.10.1972 року народження). Він загинув 24 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Михайлівка Донецької області.

У кафедральному соборі Святої Трійці відбулось відспівування загиблого військовослужбовця. Провести Героя в останню дорогу прийшли міський голова Ігор Поліщук, заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт, родина, побратими військовослужбовця та жителі громади", - йдеться в повідомленні.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Загинув у бою за Україну: у Луцьку попрощались із Героєм Андрієм Залозним

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Загинув у бою за Україну: у Луцьку попрощались із Героєм Андрієм Залозним
Загинув у бою за Україну: у Луцьку попрощались із Героєм Андрієм Залозним
Загинув у бою за Україну: у Луцьку попрощались із Героєм Андрієм Залозним
Загинув у бою за Україну: у Луцьку попрощались із Героєм Андрієм Залозним



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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