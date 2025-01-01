Загинув у бою за Україну: у Луцьку попрощались із Героєм Андрієм Залозним

Луцька громада у скорботі: сьогодні попрощались із загиблим ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Сьогодні провели в останню дорогу Героя Залозного Андрія Володимировича (14.10.1972 року народження). Він загинув 24 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Михайлівка Донецької області.У кафедральному соборі Святої Трійці відбулось відспівування загиблого військовослужбовця. Провести Героя в останню дорогу прийшли міський голова Ігор Поліщук, заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт, родина, побратими військовослужбовця та жителі громади", - йдеться в повідомленні.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.